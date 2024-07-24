"لائحة تطول".. "سي أن أن": نحو 90 ديمقراطياً يعتزمون مقاطعة خطاب نتنياهو في الكونغرس

وطن: أوردت شبكة "سي أن أن" الأميركية أنّ نحو 80 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي، و6 أعضاء آخرين على الأقل من مجلس الشيوخ، سيقاطعون الخطاب الذي سيلقيه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس، الأربعاء.

وذكرت الشبكة أنّ 50 عضواً في الكونغرس صرّحوا بأنّهم لن يحضروا الخطاب.

ومن بين مقاطعي خطاب نتنياهو رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، والنائبة عن ولاية كاليفورنيا، نانسي بيلوسي. ويعتزم عدد من اليهود التقدميين مقاطعة الخطاب أيضاً.

أما في صفوف الجمهوريين، فلن يحضر النائب عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، خطاب نتنياهو، إذ رأى أنّ "الكونغرس سوف يتولى المسرح السياسي بالإنابة عن وزارة الخارجية".

وفي منشور على موقع "أكس"، أعلن فيه مقاطعة الخطاب، أكد ماسي أنّ الهدف من إلقاء نتنياهو كلمةً أمام الكونغرس هو "تعزيز مكانته السياسية في إسرائيل، وقمع المعارضة الدولية لحربه".



"لائحة تطول وفعاليات مضادة"

وبحسب ما أكده موقع "أكسيوس" الأميركي، فإنّ اللائحة التي تشمل أعضاء الكونغرس، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، "تطول بسرعة".

وأوردت "سي أن أن" أنّ قيادة الحزب الديمقراطي الأميركي تركت الخيار لكل من الأعضاء في اتخاذ قراراتهم بشأن حضور الخطاب. وبدلاً من حضور خطاب نتنياهو، يعتزم عدد من المشرّعين الديمقراطيين المشاركة في "سلسلة من الفعاليات المضادة"، بحسب ما ذكرته الشبكة.

ووفقاً لها، سيستضيف عدد من المجموعات التقدمية غير الربحية حدثاً في مبنى الكابيتول، ومن المتوقع أن يحضره العديد من المشرّعين الديمقراطيين، وذلك تزامناً مع خطاب نتنياهو.

كذلك، سيعقد النائبان الديمقراطيان أيانا بريسلي، من ماساتشوستس، وغريغ سازار، من تكساس، مؤتمراً صحفياً عبر تقنية الفيديو، مع ائتلاف من التقدميين، بهدف الضغط على إدارة بايدن والكونغرس لتبني حظر الأسلحة ضد "إسرائيل".

أما كبار الديمقراطيين في مجلس النواب، بينهم بيلوسي، جيم كليبورن، من ساوث كارولينا، روزا ديلاورو، من كونيتيكت، وجيمي راسكين، من ماريلاند، فاجتمعوا مع عائلات أسرى "إسرائيليين" موجودين في قطاع غزة.

وفي حين سيتظاهر بعض أهالي الأسرى خارج الكونغرس ضدّ نتنياهو، فإنّ جزءاً آخر منهم سيحضر الخطاب، بحسب ما ذكرته الشبكة.

ولدى تعليقها على مقاطعة الديمقراطيين الخطاب وحضورهم فعاليات مختلفة بدلاً منه، قالت "سي أن أن" إنّ ذلك يمثّل "أحدث مثال على كيفية بقاء الديمقراطيين منقسمين حول تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة".

جمال بومان: كعضو في الكونغرس.. أنا غاضب

العضو في الكونغرس، جمال بومان، أعرب في مقال كتبه في صحيفة "الغارديان" البريطانية عن غضبه من إلقاء نتنياهو خطاباً أمام الكونغرس، واصفاً إياه بـ"مجرم حرب".

وقال بومان إنّ هناك "غضباً أخلاقياً في الضمير الأميركي، لا يتم التعبير عنه بشكل كامل في الكونغرس"، مؤكداً أنّ وجود نتنياهو وخطابه "يقوّضان بصورة مباشرة إرادة الأغلبية الساحقة من الأميركيين".

وأضاف بومان أنّ "الوقت قد حان لإعادة نظر الولايات المتحدة في انحيازاتها ودعمها نتنياهو وحكومة الإبادة الجماعية"، مشدداً على أنّ "هذا أمر شائن".

وبالتوازي مع ازدياد أعداد المقاطعين لخطاب نتنياهو من أعضاء الكونغرس، خرج محتجون في تظاهرات حاشدة أمام مبنى الكونغرس، مطالبين باعتقال نتنياهو والمسؤولين "الإسرائيليين" على خلفية حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، معربين عن رفضهم الزيارة.



المصدر: الميادين