"اعتقلوا قاتل الأطفال".. تظاهرات حاشدة أمام الكونغرس احتجاجاً على خطاب نتنياهو المرتقب

وطن: تتواصل التظاهرات الحاشدة في واشنطن ضد زيارة نتنياهو وحرب الإبادة "الإسرائيلية" بحق المواطنين في قطاع غزّة، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وبدأت أعداد المحتجين بالتزايد بالقرب من مبنى "الكابيتول" قبل ساعات من خطاب نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي، حيث تجمّع الآن مئات المتظاهرين، وهم يلوحون بلافتات ويرددون شعارات مناهضة لنتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن.

وطالب المحتجون في محيط الكونغرس في واشنطن، باعتقال نتنياهو لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزّة، ورفعوا شعارات ضد زيارة نتنياهو لواشنطن وحرب الإبادة في غزّة، إضافةً إلى شعارات تدعو إلى وقف الإبادة "الإسرائيلية" بحق المواطنين في القطاع، إضافةً إلى وقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح، وفق ما أكّده مراسل الميادين.

فيما خرجت تظاهرة ليهود أميركيين مقابل الكونغرس قبل خطاب نتنياهو، وعبروا فيها عن رفضوهم الحرب في قطاع غزّة.

وقال متظاهرون يهود للميادين من أمام الكونغرس إنّ " نتنياهو لا يمثلنا كيهود.. وجوده هنا بمثابة جريمة".

وتشهد واشنطن إجراءات أمنية غير مسبوقة قُبيل خطاب رئيس حكومة الاحتلال أمام مجلس الكونغرس، المرتقب في تمام الساعة 21:00 (بتوقيت القدس)، حيث أغلقت الشرطة الشوارع منذ ليل أمس، وتم وضع حواجز على الطرق في مكان قريب، فيما تلقت شرطة الكابيتول تعزيزات من مئات رجال الشرطة في حالة خروج التظاهرات عن السيطرة.

هذا وهدد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بالملاحقة القضائية لأي شخص يعرقل الخطاب، وحتى اعتقالهم، ومن المتوقع عدم حضور ما يزيد عن 80 عضواً من مجلس النواب، و6 أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ.

ومساء الثلاثاء، تظاهر المئات بالقرب من فندق "ووترجيت" الذي يقيم فيه نتنياهو والوفد المرافق له، وعلقوا عليه عبارة "أوقفوا نتنياهو"، واستمرت هذه التظاهرات حتى صباح اليوم، حيث هتفوا عبر مكبر الصوت أمام الفندق: "نحن هنا لاعتقالك، نتنياهو مجرم حرب"، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال أكثر من 200 متظاهر مؤيد للفلسطينيين بعد أن تجمعوا في ساحة أحد مباني الكونغرس، احتجاجاً على خطاب نتنياهو المتوقع.



المصدر: الميادين