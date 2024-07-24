الخليلي تترأس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج حياة وتؤكد أن الاحتلال يعيق تقدمنا والمحافظة على المكاسب

وطن: ترأست وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي اليوم في رام الله اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج حياة المشترك مع مدير التعاون في مكتب الممثلية الكندية و مندوبة وزارة التنمية الاجتماعية، بمشاركة واسعة من الشركاء الدوليين في البرنامج كممثلة الحكومة الكندية ممول البرنامج وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وصندوق الامم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى الشركاء المحليين من الوزارات المختصة وجاء اللقاء بهدف مراجعة الأنشطة التي تم تنفيذها سواء على مستوى حماية النساء من العنف وتدخلات البرنامج للاستجابة لاحتياجات النساء جراء العدوان على قطاع غزة.

وأكدت الخليلي أنه رغم الصعوبات التي واجهت تنفيذ البرنامج ابتداءً بفترة الجائحة إلى جريمة الإبادة على قطاع غزة، إلا أن البرنامج استطاع تنفيذ برامج هامة ركزت على مراجعة نظام مراكز الحماية وإعادة ادماج النساء المعنفات والدور الهام في مراجعة وتطوير نظام التحويل الوطني ومرصد العنف المبني على النوع الاجتماعي وتطوير الخدمات القانونية وتمويل المختبر الجنائي التابع لجهاز الشرطة، كما استطاع أن يستجيب لحاجات النساء والأطفال في قطاع غزة.

وأشارت الخليلي إلى أن التمكين الاقتصادي للنساء سيمكنهن اجتماعياً وهذا يتطلب مشاريع تمكن النساء ويتطلب أيضاً وضع استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي التي بدورها ستكثف جهود دعم النساء وتعزيز صمودهن وخاصة في المناطق المهمشة.

وبناء على حاجات النساء المتزايدة في ظل العدوان وجريمة الابادة والحصار وتقطيع الأوصال بين المحافظات أكدت الخليلي على أهمية الاستدامة في التدخلات التي تخدم المواطن والمرأة بشكل خاص، لذلك دعت اللجنة التوجيهية لبرنامج حياة لدراسة إمكانية الاستمرار ببرنامج حياة في مرحلة جديدة، وضرورة الاستمرار في دعم المختبر الجنائي في الشرطة الفلسطينية ووضع قضايا التمكين الاقتصادي ضمن خطط الشراكات المستقبلة.

وفي الختام أكدت الخليلي أن عنف الاحتلال هو أقسى أشكال العنف التي تعاني منها النساء ولابد من أخذه بعين الاعتبار في أي مشاريع واستراتيجيات وتوجهات للمؤسسات الدولية.