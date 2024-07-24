قاعدة "رامات دافيد" التابعة لجيش الاحتلال هدف لحزب الله.. والإعلام الحربي: تعمدنا إذلال الاحتلال

وطن: أكّد مصدر في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، أنّ توقيت عرض الإعلام الحربي مشاهد جويّة التي التقطتها المقاومة شمالي فلسطين المحتلة، أمس الثلاثاء، ضمن حلقة خاصة واستثنائية حملت عنوان "ما رجع به الهدهد"، مرتبط بزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، لافتاً إلى أنّ له رسالة واضحة الدلالات.

وبيّن المصدر أنّ نشر هذه اللقطات يأتي بعد العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني، ولذلك فهو رسالة تؤكد على "التشديد على وحدة جبهات الإسناد للشعب الفلسطيني".

كذلك، أشار المصدر إلى أنّ هذه المرة ربما تكون الأولى في تاريخ الاحتلال التي يجري فيها اختراق المجال الجوي لقاعدة جوية للاحتلال، فيما يأتي تمكنت المقاومة من إرسال الطائرة وعرض هذه المشاهد على الرغم من الاستنفار العالي داخل جيش الاحتلال وتوقعه هجمات من اليمن.

وفي هذا السياق، تحدث المصدر عن تمكن المقاومة من تضليل الدفاعات الجوية وأجهزة الرصد والاستطلاع والعودة بالصور المطلوبة إلى القاعدة الجوية.

"قادرون على ضرب ما نصوّره"

وتعليقاً على المشاهد التي عرضها حزب الله، أكّد الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية أنّ "ما تصوره المقاومة قادرة على ضربه، متعمّدة في هذه ‏الرسالة إذلال الاحتلال وتمريغ أنفه في التراب في توقيت مهم للغاية".

وعن الرسالة التي أرادت أن توصلها المشاهد التي تم التقاطها اليوم، قال الإعلام الحربي إنّ المقاومة تثبت أنّها لا تخشى الاحتلال، وأنّها ماضية في جمع المعلومات التي تحتاجها ‏في مواجهة إرهاب الاحتلال، كما أظهرت قدرتها على الوصول إلى ‏أيّ نقطة تريدها.

وأشار الإعلام الحربي إلى أنّ محلقة المقاومة استطاعت أن تذهب وتعود بسلام، لافتاً إلى أنّ هذا سيكون مورد نقاشات وتساؤل داخل المؤسسة العسكرية ‏التابعة لجيش الاحتلال.

وتطرق في حديثه إلى أهمية قاعدة "رامات دافيد" الجوية التي جرى تصويرها، مؤكّداً أنّ هذه القاعدة تعد من أهم القواعد الجوية في كيان ‏العدو وهي القاعدة العسكرية الجوية الوحيدة.

كذلك، أكّد الإعلام الحربي أنّه سيوزع لاحقاً معلومات تفصيليّة ‏بشأن أهمية القاعدة العسكرية الجوية التي جرى تصويرها أمس.

وعن أهمية نشر هذا الشريط في هذا التوقيت، ذكر الإعلام الحربي أنّ "المقاومة استطاعت إدخال الطائرة على الرغم من ذروة الاستنفار الإسرائيلي وتشغيله منصات الاعتراض وأجهزة الرصد، ‏دون أن يلحظها العدو فضلاً عن أن يتمكن من إسقاطها".‏

هذا ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم، مشاهد استطلاع جوي من شمالي فلسطين المحتلة، أمس الثلاثاء، ورصدت المشاهد القاعدة الجوية الوحيدة لـ "جيش" الاحتلال في الشمال، والتي تبعد 46 كيلومتراً عن الحدود مع لبنان، وهي قاعدة "رامات دافيد"، وقدّمت معلومات تفصيلية عن القاعدة، ولاسيما ما تتضمّته من اختصاصات جوية وتشكيلات عسكرية.



المصدر: الميادين