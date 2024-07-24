قائد فرقة غزة سابقاً: "الجيش" غير جاهز لمواجهة تحديات العام 2024

وطن: أقرّ قائد فرقة غزة سابقاً وقائد المنطقة الجنوبية سابقاً في "جيش" الاحتلال يوم طوف ساميا، بأنّ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 مثّل "ما هو أكثر من عار"، معتبراً أنّ هذه الكلمة "متواضعة جداً" لوصف ما حدث في "غلاف غزة".

وأعرب، في مقابلة مع إذاعة عبرية نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، أنّ شعوره السلبي يفوق إحساسه بالخجل من كونه ضمن هذا "الجيش".

وضمن اعترافات بشأن تقييمه "لجيش" الاحتلال، قال القائد السابق إنّ "الجيش ليس مستعداً لمواجهة تحديات عام 2024"، لافتاً إلى أنّه منذ بداية العام 2000 بدأ جيش الاحتلال في التدهور بسبب دخول السياسة.

من جهتها، كشفت قناة "كان" العبرية، عن وثيقة صدرت في نهاية كانون الثاني/يناير 2023 عن قائد الذراع البري في جيش الاحتلال اللواء تامير يداعي حذرت من نقص حاد في التسليح في "الجيش".

اللواء يداعي عقد جلسةً خاصةً لتحقيق حول استنفاد موارد الذخيرة في الذراع البري، عند انكشاف فجوات مهمة جداً في مجالات التدريب في الذراع البري. وقال خلالها إن "النتائج والاستنتاجات تشير إلى صورة وضع حزينة جداً ولو كنّا شركةً مدنية، لكنّا على حافة الإفلاس"، وأضاف يداعي أن "الطريقة التي يجري فيها إدارة مجال الذخيرة طريقة هواة وتفتقد إلى المهنية".

واعتبر أن النتائج الأخطر هي أن "هذه الفجوات كانت معروفة ولم تحظ بالمعالجة".

وتشير قناة "كان" إلى خطورة كلام اللواء والتحذير الصادر عنه في الجلسة التي شارك فيها جهات مختلفة، رغم أنه وصل منذ حينها ذخائر بكميات كبيرة إلى جيش الاحتلال، واعتبرت أن كلامه حينها كان إشارة إلى إفلاس الاحتلال.



المصدر: الميادين