"الجنائية الدولية" تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

وطن: قررت المحكمة الجنائية الدولية تأجيل إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية.

وقالت المحكمة إن الخطوة جاءت بعد طلب أكثر من 60 دولة ومنظمة تأجيل صدور القرار لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال.

وأضافت المحكمة أنها أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى السادس من أغسطس/آب القادم لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام كريم خان.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدّم في شهر مايو/أيار الماضي، طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب بغزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حق كل من نتنياهو وغالانت.

وقال خان، -حينها- إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيشه يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

ووصل نتنياهو إلى واشنطن في مستهل زيارة يلقي خلالها خطابا في الكونغرس اليوم الأربعاء، ووصَف زيارته بأنها "مهمة في وقت تحارب فيه إسرائيل على 7 جبهات".

المصدر : الجزيرة