الاحتلال يهدم أجزاءً من منزل في الطور ومكتبين في سلوان

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أجزاءً من منزل مقدسي في بلدة الطور ومكتبين في بلدة سلوان المجاورة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال هدمت مكتبين تجاريين للمقدسي موسى شقيرات في حي عين اللوزة بسلوان، بعد أن اقتحمت البلدة وشرعت في هدم المكتب على محتوياته بحجة البناء دون ترخيص.

وفي بلدة الطور شرق القدس المحتلة، عادت جرافات الاحتلال لهدم منزل المقدسي زياد أبو سبيتان الذي هدمته قبل أشهر بحجة إعادة بناء غرفة في المنزل المهدم كان يستخدمها لتربية الحيوانات ومنع المطر من الدخول إلى المنزل المجاورة.

وأضاف شهود عيان أن جرافات الاحتلال جرفت المنزل المهدوم مجددا وأنذرته بفرض غرامات مالية في حال قيامه بأي بناء مكان المنزل المهدم.

في سياق متصل، أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي موسى سلامة على هدم منزله ذاتيا في حي أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وسط وجود لشرطة الاحتلال التي أشرفت على هدم المنزل.