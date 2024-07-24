"الديمقراطية" ترحب بمبادرة وزير الخارجية الصيني لوقف الحرب في القطاع وإطلاق عملية سياسية جادة

وطن: رحبت الجبهة الديمقراطية، بمبادرة وزير الخارجية الصيني، التي ألقاها في حفل التوقيع على إعلان بكين في ختام أعمال الحوار الوطني الفلسطيني، والتي دعا فيها إلى 3 خطوات، رأى فيها سبيلاً إلى حل الصراع في المنطقة، وتحقيق الأهداف المشروعة لشعبنا الفلسطيني، فضلاً عن ترحيبه بنتائج الحوار الوطني، باعتبارها خطوة نحو استعادة الوحدة الداخلية لفصائل العمل الوطني الفلسطيني، ودعا الوزير وانغ لي إلى حل مباشر للقضية الفلسطينية يتمحور حول 3 نقاط:

1- الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وتوفير كل ضرورات الإغاثة الإنسانية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

2- تشكيل حكومة وفاق وطني تدير الشأن العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعيد توحيد مناطق ولاية السلطة الفلسطينية.

3- منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي، يكفل قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعاصمتها القدس.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه : إن مبادرة وزير الخارجية الصيني، بنقاطها الثلاث، إنما تشكل قوة دفع وإسناد ودعم لشعبنا ونضاله المشروع من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، في تقرير المصير والعودة والاستقلال، مؤكداً في السياق نفسه، حرصها على بذل الجهود لتطبيق ما جاء في إعلان بكين، وتعزيز العلاقة مع جمهورية الصين الشعبية.