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شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

24.07.2024 01:30 PM
شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن:  اعلنت  شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر  يوم الخميس الموافق 25/7/2024  عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

أجزاء من منطقة بيت حنينا وتشمل: أجزاء من شارع الزيتونة , إسكان الجعبة ومحيطه  

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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