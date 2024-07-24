اكتتابات عملاتٍ رقميةٍ لشهر تموز/يوليو لا يجب تفويتها قبل السوق الصاعدة

في هذه المقالة سنقدم لكم أفضل اكتتابات العملات الرقمية في تموز/يوليو 2024 التي لا يجدر بكم تفويتها قبل بدء السوق الصاعدة التالية، تابعوا القراءة لاستكشافها وضمان تحقيق أرباح في المستقبل القريب.



فرغم وجود العديد من الفرص الاستثمارية اللافتة في قطاع الكريبتو، قد يكون اختيار المشروع المناسب عمليةً مُربكةً بسبب كثرة الخيارات والاكتتابات التي يتم إطلاقها يومياً في القطاع.



ومن المثير للاهتمام أن شهر تموز/يوليو 2024 يقدم خياراتٍ أفضل حيث ظهرت مشاريعُ جديدةٌ تَعِد بتقديم أفضل الأرباح قبل نهاية العام. وعلى الرغم من أنها لا تزال جديدةً للغاية، إلا أنها تهدف لتقديم حلولٍ مُبتكرة ونُظُم تقنيةٍ نشطةٍ، ما يضعُها في طليعة دورة السوق القادمة.



سنقدم لكم اليوم 9 اكتتاباتٍ لعملاتٍ رقميةٍ في تموز/يوليو لا يجب تفويتها بينما نترقب بحماس الدورة الصاعدة التالية؛ لذا دعونا نتعمّق في الأمر.

Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU)

WienerAI (ذات الرمز WAI)

PlayDoge (ذات الرمز PLAY)

Shiba Shootout (ذات الرمز SHIBASHOOT)

Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ)

Mega Dice (ذات الرمز DICE)

99 Bitcoins (ذات الرمز 99BTC)

eTukTuk (ذات الرمز TUK)

Memeinator (ذات الرمز MMTR)

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عملة Pepe Unchained: عملة ميم جديدة لمشروع حل طبقة ثانية

تميّز مشروع PEPU الثوريّ بكونِهِ نسخةً مُحسّنةً من عملة الميم بيبي (Pepe-PEPE) الأساسية، وكانت PEPU أول عملةٍ مُستوحاة من بيبي تقوم بإطلاق بلوكتشين طبقةٍ ثانيةٍ خاصةٍ بها مبنيةٍ على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum). ففي حين تُعرَف الطبقة الأولى لبلوكتشين إيثيريوم بأمانها، تقوم الطبقة الثانية بتحسين قابلية التوسع وتقليل رسوم المعاملات للعملات البديلة بفضل فرق تقنيةٍ متقدمة.



وبالتالي، تهدف Pepe Unchained لإعادة تعريف عملات الميم من خلال جمع أمان إيثيريوم القويّ ومزايا قابلية التوسّع. وقد حظيَ المشروع بشهرة واسعةٍ، حيث جمع تمويلاً يبلغ 3.6 مليون دولار في أقلّ من شهر منذ بدء الاكتتاب.



وسيتمكن المستثمرون من شراء عملات PEPU باستخدام عملات بينانس (BNB) أو إيثيريوم (ETH) أو الفيزا أو الماستركارد. لذا، تحركوا بسرعةٍ فمن المتوقع أن يرتفع سعر العملة قريباً، وانضمّوا إلى الحركة نحو مستقبلٍ تزدهر فيه عملات الميم بفضل الابتكار وقابلية التوسّع.



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عملة Wiener AI: مشروع ثوريّ يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

يسعى WAI لتغيير قطاع الذكاء الاصطناعي، مقدماً روبوت تداولٍ متطوّراً لإحداث ثورة في قطاعات الكريبتو. تُسهل هذه الأداة المبتكرة التداول باستخدام خوارزمياتٍ متطوّرة تقوم بتحليل اتجاهات السوق، ما يُمكّن المتداولين الجُدد والمحترفين على حدّ سواء من اتخاذ قراراتٍ مدروسةٍ بالسرعة الكلية.

كما تُعتبر الواجهة سهلةُ الاستخدام من العوامل الرئيسية التي جذبت الانتباه للمشروع، إذ إنها تُناسب جميع مستويات المتداولين وتضمَن سهولة الوصول إلى عالم تداول الكريبتو المُعقد، ومن الأكيد أنّ قدرة الروبوت على معالجة كمياتٍ هائلةٍ من البيانات بسرعةٍ كبيرة تُحسِّن من استجابته للسوق، ما يقلل المخاطر أثناء التقلبات.



علاوةً على ذلك، حققت Wiener AI بالفعل ضجّةً ملحوظةً بفضل اكتتابها الناجح الذي جمَع أكثر من 7 مليون دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين القوية. ونظراً لأنها تقدم عائد رهنٍ سنويّ نسبته 100%، فإنها تُشجّع على الاستثمار طويل الأجل واستقرار السوق. فلا تفوّتوا فرصة الاستفادة من إمكانات WienerAI من خلال الاستثمار اليوم وتبني مستقبل التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي.



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عملة PlayDoge: عملة ميم تُعيد الحنين للماضي وتُكافئ المستخدمين بالعملات الرقمية

مشروع PLAY هو مشروعٌ آخرُ لا يزال في مرحلة اكتتابه يسعى لتغيير قطاع اللعب من أجل الكسب (P2E) بواسطة لعبة الهاتف المحمول المُبتكرة الخاصة به. يقوم هذا المشروع بإضفاء لمسةٍ عصريةٍ على لعبة حيوانات Tamagotchi الإلكترونيّة الأليفة التي انتشرت في التسعينيات؛ وبدمج الاستخدامات الوظيفية والترفيه، يبرز مشروع PlayDoge كلاعب قويّ في عالم عملات الميم.



يقوم اللاعبون في هذه اللعبة بالاعتناء بحيواناتهم الأليفة الافتراضية من خلال لعبةٍ تفاعليةٍ، ويحصلون على مكافآتٍ من عملات PLAY لقاء ذلك. على سبيل الذكر، تُعتبر PLAY العملة الأساسية للعبة، وتعمل على تحسين تجربة اللعب وترتيب اللاعبين في لوحة المتصدّرين.



ولا تزال PlayDoge تُحقق نجاحاً كبيراً في اكتتابها، حيث جمعت أكثر من 5.5 مليون دولار. ووفقاً للبيانات الاقتصادية لعملتها، قام فريق المشروع بتخصيص ما نسبته 50% من إجمالي معروض العملة البالغ 9.4 مليار عملةٍ لأنشطة الاكتتاب، كما خصّصوا نسبةً منه للرهن والمكافآت المجتمعية وأغراض السيولة وصناديق التطوير والجهود التسويقية لدعم جاذبية المشروع.



يُذكر أن PlayDoge تستفيد من سوق الألعاب العالمية المزدهر، ما يتماشى بشكلٍ مثاليّ مع اتجاهات ألعاب الهاتف المحمول، فاستثمروا في هذه العملة للاستمتاع بالحنين إلى الماضي وكسب المكافآت واستكشاف مستقبل اللعب.



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عملة Shiba Shootout: مشروع بلوكتشين مُغرٍ مُستوحى من الغرب الأمريكي الجامح

تُعَد Shiba Shootout فرصةً رائعةً أخرى تسعى لتحقيق نجاح ضخم، إذ تجاوزت علامة 650,000$ في اكتتابها. لا تقدم عملة الميم هذه المستوحاة من الغرب الأمريكي الجامح المتعة فحسب، بل تسعى لبناء مجتمع قويّ عبر توفير نظامه التقني نزالاتٍ ثنائيةً بين شخصيات عملات الميم وبطولات البوكر بالعملات الرقمية وعمليات البحث عن الكنوز الافتراضية المثيرة.



بالإضافة إلى ذلك، تقدم Shiba Shootout لعبة هاتفٍ محمولٍ للعب من أجل الكسب (P2E) موجودة على متجري جوجل بلاي (Google Play) وآبل (Apple App Store) تُمكن لاعبيها من كسب جوائز بعملة SHIBASHOOT من خلال الاهتمام بحيواناتهم الأليفة الافتراضية والمنافسة في الألعاب.



يُشار هنا إلى أن المشروع مدعومٌ بنظام تقنيّ قويّ، ويُقدم معدلات رهن وعائداً سنوياً مرتفعاً يزيد على 1,500%، ما يتيح للمستثمرين فرصاً استثنائيةً لتحقيق دخلٍ بلا عناء. علاوةً على ذلك، تم تدقيق العقد الذكي للمشروع بواسطة SolidProof وCoinsult ما يضمن للمستثمرين موثوقية وأمان المشروع.

أخيراً، تجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب يُواصل اكتساب شهرة واسعة، لذا عليكم الانضمام إليه وشراء عملات SHIBASHOOT كي تكونوا جزءاً من العملة الكبيرة التالية في سوق عملات الميم.



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Base Dawgz: مشروع عملة ميم تعمل على عدة شبكات بلوكتشين تُحدِث ضجّة على شبكة بيس (Base)

يُعتبر Base Dawgz مشروعاً رائداً لعملة ميم تعمل على عدة شبكات بلوكتشين، تم إنشاؤه في البداية على بلوكتشين بيس (Base)، وهو يهدف إلى إطلاق عملته على بلوكتشين إيثيريوم وسولانا (Solana) وبينانس (Binance Smart Chain) وAvalanche.



تُسهّل Dawgz عملية إجراء مُعاملاتٍ عبر شبكات البلوكتشين من خلال استخدام تقنيات Wormhole وPortal Bridge، وسيتمكن مالكو العملة من استخدامها للدفع عبر شبكات البلوكتشين هذه والوصول إلى منصات التداول اللامركزية (DEXs).



وتضمَن Dawgz لمُستخدميها مرونة الاستخدام على المدى الطويل من خلال التركيز على أكثر شبكات البلوكتشين ازدحاماً. ومن المثير للاهتمام أن اكتتابها قد جمَع بالفعل ما يزيد على 2.5 مليون دولار، حيث يبلغ سعر العملة الواحدة 0.0061$ علماً بأن السعر سيرتفع قريباً، لذا سيكون من الأفضل أن تنضمّوا مبكراً إلى هذا الاكتتاب.



يُمكن للمستثمرين شراء DAWGZ باستخدام عملات تيثر (USDT) وUSDC وإيثيريوم (ETH) وعملة بينانس (BNB) وAVAX وسولانا (SOL)، فانضمّوا إلى مجتمع DAWGZ لاستكشاف مستقبلٍ لامركزيّ والاستمتاع بأرباح رائعةٍ مع هذا المشروع الذي يعمل على عدة شبكات بلوكتشين.



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Mega Dice: كازينو عملاتٍ رقميةٍ يقدم مزايا لا مثيل لها للمراهنين الأذكياء

برزت Mega Dice كقوة كبيرة في قطاع التمويل القائم على المراهنة (GambleFi)، إذ تدمج هذه المنصة بين تقنيات البلوكتشين وأكثر من 4,500 لعبةٍ بسلاسةٍ منذ إطلاقها في عام 2023. ومن خلال الاستفادة من السوق المزدهر للألعاب عبر الإنترنت، تُقدم Mega Dice تجربة ألعاب متنوّعةً بفضل استخدامات عملات DICE.



ومن المهم ملاحظة أن برنامج الرهن المُغري سيسبق إدراج عملة DICE في منصات التداول ويَعِد بمكافآتٍ استثنائيةٍ يومياً، وقد لاقى ذلك استحسان المستثمرين الذين يرغبون بتحقيق دخلٍ بلا عناء. وعليه، فقد جمع اكتتاب العملة الجاري ما يزيد على 1.5 مليون دولار.



وهنا، يجب ذكرُ أن المعروض الإجمالي لـ DICE هو 420 مليون عملة، تم تخصيص 35% منه للاكتتاب و10% لمكافآت الرهن، وخُصّصت العملات المتبقية للتوزيعات المجانية ومجمّعات السيولة ومبادرات التسويق؛ بينما تهدف آلية إعادة الشراء وحرق العملات إلى تعزيز ندرة العملة وقيمتها المحتملة. وبالتالي، يُعتبر Mega Dice فرصةً استثماريةً رائعةً حصلت على تأييد خبراء الكريبتو وتوقعاتهم الإيجابية.



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99 Bitcoins: منصة التعلم من أجل الكسب (L2E) القادمة في 2024

تبرز 99 Bitcoins كمنصةٍ رائدة في مجال تعليم العملات الرقمية، وهي جاهزةٌ للاستفادة من السوق الصاعدة القادمة. ونظراً لارتباطها باسم عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وانتشارها منذ 2013، فقد حصلت المنصة على قاعدة جماهيريةٍ ضخمةٍ تبلغ حوالي 3 مليون مشتركٍ من خلال تقديم محتوى تعليميّ قيّم عن العملات الرقمية.



والآن، تُحدِث المنصة ثورةً في تجربة التعلم من خلال تحفيز المستخدمين على كسب عملة المشروع الأصلية (99BTC) بينما يوسّعون معرفتهم، وقد جذب نموذج التعلم من أجل الكسب (L2E) المُبتكر استثماراً ضخماً ولفتت انتباه الحيتان (كبار المستثمرين).



وتُمكن 99Bitcoins المستخدمين من جمع عملات 99BTC عن طريق دوراتٍ تعليميةٍ ودروس تفاعلية، ومن ثمّ يمكن تداول العملة مقابل النقود، وتَعِد مبادرة التعلم من أجل الكسب بتحقيق عوائد سنويةٍ استثنائيةٍ تتجاوز نسبتها 600%. فضلاً عن ذلك، يقدم دمج 99BTC مع معيار عملات BRC-20 في شبكة بيتكوين أماناً لا مثيل له والمزيد من الاستخدامات الوظيفية.



لذلك، من الضروريّ الانضمام مبكراً للاكتتاب والحصول على عملات 99BTC بسعرها الحالي البالغ 0.000113$ قبل انتهاء الاكتتاب، علماً بأن الهدف الأقصى للاكتتاب يبلغ 11 مليون دولار، ما يجعل المستثمرين الأذكياء يتسابقون للانضمام إلى المشروع الذي يَعِد بتحقيق نمو وتطوّر كبيرٍ في المستقبل. تأكدوا من عدم تفويت فرصة التعلم من أجل الكسب الفريدة هذه.



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eTukTuk: مشروع صديق للبيئة من شأنه تغيير نظم المواصلات

سيغيّر مشروع eTukTuk الجديد نظم المواصلات بتقديمه المركبات الكهربائية للمستخدمين، وسيساعد ذلك على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوريّ، ما سيساهم بتحقيق الاستدامة البيئية.



وقد أثار هذا المشروع ضجّةً كبيرةً في عالم الكريبتو مؤخراً من خلال خطوة جريئةٍ للغاية، حيث قام بحرق 30% من إجمالي المعروض من عملاته قبل أيام قليلة من انتهاء الاكتتاب. وأدى هذا القرار الإستراتيجي إلى تسابق المستثمرين للحصول على عملات TUK بسعر الاكتتاب الحالي البالغ 0.0345$، ما أدى إلى جمع الاكتتاب بالفعل لمبلغ 3.5 مليون دولار. يُذكر أن العدّ التنازليّ قد بدء لإدراج العملة في منصة يونيسواب (Uniswap) -أكبر منصة تداولٍ لامركزيةٍ قائمةٍ على بلوكتشين إيثيريوم- في 16 تموز/يوليو 2024، وهو يَعِد بتحقيق شهرة كبيرة للعملة وأحجام تداولٍ مُحتملةٍ ضخمة.



إلى جانب الإدراج القريب للعملة، تقدم TukTuk لعبةً مشوّقةً تعمل بنموذج اللعب من أجل الكسب تُسمّى Crazy TukTuk Taxi، حيث يتم نقلُ اللاعبين في شوارع سريلانكا المُزدحمة وكسب عملات TUK بناءً على أدائهم في اللعبة.



بالإضافة إلى تجربة اللعب التفاعلية هذه، تقدم خيارات الرهن ذات العوائد المرتفعة عائداً سنوياً يتجاوز 50% خلال 3 سنوات. ومع اقتراب انتشار تبني العملة، يترقب المستثمرون المبكرون في TUK ارتفاع العملة المُحتمَلَ بشكلٍ كبير، فانضموا إلى هذا المشروع الواعد قبل انتهاء فرصة الاكتتاب.



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عملة Memeinator: مشروع عملة الميم الواعد يجمع بين الدعابة والأرباح المُحتَمَلة

مشروع MMTR هو مشروع كريبتو جديدٌ يطبعُ بصمته في قطاع عملات الميم، ويستفيد من الدعابة وشعبية ثقافة الصور الطريفة؛ حيث قام المشروع ببناء مجتمعٍ قويّ واتخاذ مقاربةٍ جذابةٍ لفتت الكثير من الأنظار نحوه وميّزته عن بقية العملات الرقمية التقليدية.



ومن المتوقع أن يستمر Memeinator بالنموّ والنجاح والسير نحو قيمةٍ سوقيةٍ تبلغ مليار دولار؛ بفضل دعم المجتمع القوي ومُقاربته الإستراتيجية للسوق، فأسرعوا للاستثمار والاستفادة من هذه العملة في مراحِلها المبكرة.

الاستثمار في هذه المشاريع الناشئة قد يولّد أرباحاً كبيرةً في عام 2024

لقد قمنا بالتعرّف على أبرز اكتتابات الكريبتو التي يمكنكم الانضمام إليها قبل انطلاق السوق الصاعدة القادمة، ويملك كلّ مشروع إمكانيةً لتحقيق أرباحٍ كبيرة ويمثّل رؤيا مميزةً للابتكار والنمو المُعتمد على المجتمع. يبدو "الآن" هو الوقت المثاليّ للمشاركة في هذه المشاريع الثورية كي تكونوا في طليعة النجاح الكبير القادم إلى سوق الكريبتو، وعليكم استغلال الفرصة للاستثمار في أفضل اكتتابات العملات الرقمية لشهر تموز/يوليو ومشاهدة أموالكم تتضاعَفُ وتزدهر في عام 2024.