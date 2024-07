أسواق الكريبتو تدخل طور الانتعاش، والخبراء يوجهون أنظارهم نحو اكتتابات عملات الميم هذه

بدأت مؤشرات التعافي بالظهور أخيراً على أسواق العملات الرقمية، وتمثّل اكتتابات العملات الجديدة التالية فرصاً استثماريةً واعدة.

بعد فترةٍ طويلةٍ من السوق الهابطة، يبدو أننا ودّعنا تلك الأيام القاسية، فجميع العملات الرقمية الكبرى تعيش حالةً من التعافي هذا الأسبوع، حيث ارتفعت أسعار عملات بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) وبينانس (BNB) بنسبة 10%، بينما حققت عملة ريبل (XRP) قفزةً مذهلةً بنسبة 20% خلال الأسبوع الماضي. وتُبشّر هذه الارتفاعات ببدء موسمٍ صاعدٍ طال انتظاره في الأسابيع المقبلة.



بناءً على ذلك، تُوصي مصادر رائدة في قطّاع الكريبتو بشراء عملات Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) وThe Meme Games (ذات الرمز MGMES) وWiener AI (ذات الرمز WAI) وPlayDoge (ذات الرمز PLAY) وShiba Shootout (ذات الرمز SHIBASHOOT) وBase Dawgz (ذات الرمز DAWGZ) لتحقيق أقصى قدرٍ من الأرباح المحتملة. دعونا نتعرّف على مزيد من التفاصيل حول هذه الفرص الواعدة أدناه.



عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) تستحوذ على اهتمام السوق بفضل شبكة البلوكتشين الجديدة الخاصّة بها

تُحدث عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) نقلةً نوعيّة في قطاع عملات الميم من خلال حل الطبقة الثانية الفريد "Pepe Chain"، والذي يوفّر معاملاتٍ أسرع ويفرض رسوماً أقل مقارنةً ببلوكتشين إيثيريوم. وتعالج هذه الطريقة المبتكرة مشاكل قابليّة التوسّع لبلوكتشين إيثيريوم وتقدم تجربة مستخدم أفضل عبر تحسين عمليات الرهن والتداول والتفاعل على بلوكتشين Pepe Chain.

ونجح اكتتاب عملة PEPU بحصد تمويلٍ تجاوز 3.9 مليون دولار، واستفاد أوائل مستثمريه من أدنى أسعار الشراء واغتنموا أعلى فرص الربح المحتملة. ويتميّز مشروع Pepe Unchained بمكافآت رهنٍ عاليةٍ تزيد نسبتها السنويّة على 500% لأوائل المشاركين، ما يُشجّع على الاحتفاظ بالعملة على المدى الطويل ويزيد من استقرار البلوكتشين.



وتتضمّن خارطة طريق المشروع تحسيناتٍ مستمرةً لنظامه التقني تهدف لتحويل PEPU من مجرّد عملة ميم عاديةٍ إلى أصلٍ رقميٍّ قويّ ذا استخدامٍ وظيفيٍّ على أرض الواقع مع التركيز على بناء مجتمعٍ قويّ.



عملة The Meme Games (MGMES) تُعتبر الممثل "الرسمي" لعملات الميم في الأولمبياد

أحدثت عملة The Meme Games (ذات الرمز MGMES) ضجّةً عارمةً في فضاء عملات الميم بفضل نظامها التقنيّ القويّ والمُصمّم لإشراك أعضاء مجتمعها ومكافأتهم، فخارطة طريق The Meme Games تتضمّن أهدافاً طموحةً تشمل إطلاق سلسلةٍ من الألعاب الجذّابة المستوحاة من شخصيات عملات الميم، إلى جانب فعالياتٍ مُجتمعيّةٍ ومزايا مبتكرة مثل دمج تقنيّة الواقع المعزّز وتطوير مركز ألعاب يعمل بالكامل على البلوكتشين. ويهدف المشروع إلى الجمع بين المتعة والحوافز الماليّة لخلق مجتمع ينبض بالمشاركة والحيويّة.

وشهد اكتتاب عملة MGMES إقبالاً واسعاً، فقد تمكن أوائل المستثمرين من اغتنام فرصة شراء العملة بسعرٍ مناسبٍ يبلغ 0.009$. وخلال 24 ساعةً فقط من بداية طرح العملة الأوّلي، نجَح المشروع بحصد إيراداتٍ تزيد على 110,000$، وهو رقمٌ سيستمرّ بالارتفاع مع تقدّم عملية البيع المُسبق.



عملة Wiener AI (ذات الرمز WAI) تجمع بين الذكاء الاصطناعي والعملات الرقميّة لجذب المستثمرين

اكتسبت عملة Wiener AI (ذات الرمز WAI) الجديدة اهتماماً واسعاً بفضل مزيجها المبتكر بين جاذبية عملات الميم والاستخدامات الوظيفية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتتميز البيانات الاقتصاديّة لعملة WAI بوضوحها وشفافيتها، فمن أصل معروضها الكلّي البالغ 69 مليار عملة، تم تخصيص 30% لعملية الاكتتاب و20% لمكافآت الرهن و20% لمكافآت المجتمع و20% للتسويق و10% للإدراج على منصّات التداول المركزيّة واللامركزيّة.

ونجح مشروع العملة بجمع تمويلٍ يفوق 7.5 مليون دولار خلال اكتتابها المقرّر انتهاؤه في 31 تموز/يوليو. ويقدم المشروع روبوت تداولٍ مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يتيح لمستخدميه تجربة تداولٍ سلسةً ومحسّنةً وخاليةً من الرسوم تحميهم من روبوتات التداول الاستباقيّ (MEV).



زد على هذه المزايا مكافآت رهنٍ مجزيةً تصل نسبتها السنويّة إلى 150% حاليّاً، ما أدى إلى جذب مجتمعٍ مُخلصٍ يضمّ أكثر من 15,000 متابعٍ على منصّة X (تويتر سابقاً). ومن المتوقع إدراج العملة على العديد من المنصّات الرائدة قريباً، ما قد يساهم بارتفاعٍ هائلٍ لقيمتها.



عملة PlayDoge (ذات الرمز PLAY) تسعى للهيمنة على قطاع ألعاب اللعب من أجل الكسب من خلال إطلاق لعبةٍ جديدة على الهواتف المحمولة

تجمع عملة PlayDoge (ذات الرمز PLAY) بين لعبة الحيوانات الافتراضيّة الأليفة التقليديّة تاماغوتشي (Tamagotchi) وتقنيّة البلوكتشين؛ حيث يعتني اللاعبون بحيوانهم الافتراضي الأليف PlayDoge من خلال إطعامه وتسليته وضمان حصوله على قسطٍ كافٍ من الراحة بهدف كسب عملات PLAY لاستخدامها داخل اللعبة في المُعاملات والمزايا الخاصّة.

وتتميّز لعبة المشروع برسومات ألعاب الفيديو القديمة ذات الدقة المنخفضة (8 بت) وعناصر التحكم باللمس، لتمنح مستخدميها تجربة لعب تجمع بين الحنين إلى الماضي والحداثة. ويمكن للاعبين كسب عملات PLAY من خلال التفاعل مع حيواناتهم الأليفة والمشاركة في الألعاب المصغّرة الممتعة والمجزية في ذات الوقت.



أخيراً، حقّق اكتتاب عملة PLAY نجاحاً باهراً بحصده ما يزيد على 5.7 مليون دولار في وقتٍ قياسيّ، ليعكس بذلك مدى ثقة المستثمرين بالمشروع وإمكاناته المستقبليّة.



عملة Shiba Shootout (ذات الرمز SHIBASHOOT) تقدم مكافآتٍ مجزية لمستخدمي لعبتها

تجمع عملة Shiba Shootout (ذات الرمز SHIBASHOOT) الجديدة بين إثارة الغرب الجامح والصورة الطريفة لكلب شيبا إينو، ويهدف المشروع إلى التفرّد بجوهره عن عملات الميم الأخرى من خلال تقديم ميزاتٍ فريدة وتجربةٍ مجتمعيّةٍ ممتعةٍ وجذابة.



وتتمحور لعبة Shiba Shootout حول مدينةٍ افتراضيّةٍ تُدعى Shiba Gulch، حيث يقود المارشال شيبا -وهي الشخصيّة الرئيسيّة للعبة- فريقاً من الرماة المشهورين (Shiba Sharpshooters)؛ وتساهم عناصر اللعبة في ربط وتكامل مختلف أجزاء المشروع المختلفة لتقديم تجربة مستخدم أكثر تفاعلية وجاذبية.

كذلك يقدم المشروع ميزة رهن العملات "Cactus Staking"، حيث يتم رهن عملات SHIBASHOOT على نبتة صبّارٍ في تمثيلٍ بصريّ مميز للصحراء وطبيعة نموّ المكافآت؛ فكلما حجزتم عملاتكم لفترةٍ أطول، كلما زاد نموّ المكافآت، الأمرُ الذي يُحفّز المشاركة المبكرة والمستدامة.



وتدعم البيانات الاقتصاديّة لعملة SHIBASHOOT نموّها على المدى الطويل، فقد خصّص المشروع معروضها الكلّي البالغ 2.2 مليار عملة لمرحلة الاكتتاب والأنشطة التسويقية ومكافآت الرهن. وتساهم هيكلية التوزيع هذه في جذب مستخدمين جُدد واستمرار المشاركة وتوفير نظام مكافآت مستدام، زد على ذلك نجاح اكتتاب العملة الجاري بجمع تمويلٍ قدره 680,000$.



عملة Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ) تتميّز عن منافسيها بفضل مزايا المشاركة من أجل الكسب والعمل عبر عدة شبكات بلوكتشين

تم تصميم عملة الميم الجديدة Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ) للعمل على بلوكتشين بيس (Base) مع إمكانيّة التشغيل البينيّ عبر شبكات بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) وبينانس الذكية (BNB Smart Chain) وأفالانش (Avalanche)، إذ تسمح هذه الميزة للمستخدمين باستلام وتخزين وتداول عملة DAWGZ بسلاسةٍ عبر هذه الشبكات وتُسهّل الوصول إليها وتزيد من جاذبيتها لمجموعةٍ أوسع من المستثمرين.



وقد شهد اكتتاب عملة DAWGZ نجاحاً كبيراً، فقد تمكن من جمع ما يزيد على 2.5 مليون دولار في بضعة أسابيع فقط؛ علماً بأنّ سعر العملة يرتفع بنسبة 5% كل خمسة أيام خلال اكتتابها ليُشجّع المهتمين على المشاركة مبكراً.

ويسعى Base Dawgz إلى التميز عن عملات الميم الأخرى من خلال التركيز على الاستخدام الوظيفي ومشاركة المجتمع، حيث يقدم المشروع آلية المشاركة من أجل الكسب (S2E) ليسمح لأعضاء مجتمعه بكسب نقاطٍ من خلال مشاركة المحتوى المرتبط بـ Base Dawgz على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن استبدال هذه النقاط لاحقاً بعملات DAWGZ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء روابط إحالةٍ (دعوة صديق) وكسب نسبةٍ من الاستثمارات التي تتم من خلال روابطهم.



الخلاصة

مع دخول سوق العملات الرقميّة في طور التعافي، يبحث المستثمرون بشغفٍ عن العملة التالية التي من شأنها تحقيق عوائد استثماريّةٍ كبيرة. ولذلك، فمن المنطقيّ أن يوجّه خبراء الكريبتو البارزون اهتمامهم نحو اكتتابات العملات الرقميّة الجديدة لتحقيق أفضل المكاسب.



على وجه التحديد، تتمتع عملاتٌ مثل Pepe Unchained وThe Meme Games وWiener AI وPlayDoge وShiba Shootout وBase Dawgz بإمكاناتٍ هائلةٍ وأسعارٍ زهيدة حالياً، وعلى المستثمرين اقتناصُها في أقرب فرصةٍ ممكنة.