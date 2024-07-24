الاحتلال يهدم منزلا وحظيرة مواشي في أريحا

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلًا وحظيرة مواشي، في مدينة أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "المطار" شمال شرق المدينة وهدمت منزلا يعود للمواطن خالد طرايرة، وتبلغ مساحته 140 مترا مربعا، ويقطنه 12 فردا، كما هدمت حظيرة أغنام تعود للمواطن نفسه.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.