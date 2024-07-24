ترامب يتلقى رسالة من الرئيس عباس: "أتوقع تحقيق السلام بالشرق الأوسط"

وطن: نشر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة تلقاها من الرئيس ، محمود عباس، وكتب في الشبكة الاجتماعية "تروث سوشيال" أنه سيعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

ورغم ترامب أن رسالة الرئيس عباس مؤرخة في يوم 14 تموز/يوليو الحالي، أي قبل عشرة أيام، إلا أن ترامب قرر نشرها اليوم، وقبل لقائه مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد غد الجمعة.

وتأتي رسالة الرئيس عباس بعد 7 سنوات على الأزمة التي تعود للعام 2017، إثر قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها.

وكتب الرئيس عباس في الرسالة أنه شاهد صور محاولة اغتيال ترامب وأنه كان قلقا، وأضاف أنه "يحظر أن يكون هناك مكانا لأعمال عنف في عالم القانون والنظام". وأعاد ترامب الرسالة إلى عباس وكتب عليها بخط يده: "محمود، لطيف جدا، شكرا. كل شيء سيكون جيد، تمنياتي. دونالد ترامب".

وكتب ترامب في نص المنشور أنه "أتوقع أن أرى بيبي نتنياهو يوم الجمعة، وأتوقع أكثر من ذلك أن أحقق السلام في الشرق الأوسط!".