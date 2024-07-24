بينهم طالبة جامعية.. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم طالبة جامعية.

واعتقل جيش الاحتلال الشاب يوسف الصرصور وأيمن القواسمة، والطالبة في جامعة بوليتكنك فلسطين براء طراد السلايمة من مدينة الخليل، وروحي عبد الفتاح الديك من مخيم العروب، بعد ان داهمت منازلهم واعتدت عليهم بالضرب.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على عدد من المواطنين أثناء مداهمتها عدة منازل بمدينة الخليل عُرف منهم: كريم سيد أحمد وموفق ابو عيشة.

وفي سياقٍ متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على بعض مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية.