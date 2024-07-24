الأمم المتحدة: 150 ألف شخص نزحوا من خان يونس منذ الإثنين

وطن: قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة إن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من مدينة خان يونس في قطاع غزة منذ يوم الإثنين.

وأصدر جيش الاحتلال يوم الإثنين أمراً بإخلاء الأجزاء الشرقية من خان يونس، وقلّصت المساحة الأمنة التي أعلنتها في منطقة المواصي،.

واستشهد ما لا يقل عن 80 فلسطينياً في المنطقة منذ بدء عملية عسكرية لجيش الاحتلال، حسبما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقالت مسؤولة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) ، إن ما يُقدر بنحو 150 ألف شخص نزحوا من خان يونس منذ يوم الإثنين، حين تم الإعلان عن أمر الإخلاء الأخير.

وقالت لويز ووتريدج إن "أكثر من 80 بالمئة من قطاع غزة خضع لأوامر الإخلاء أو تم تصنيفه كمناطق محظورة من قبل الجيش الإسرائيلي".