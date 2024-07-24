استشهاد الشاب أحمد أصلان في مخيم قلنديا.. والاحتلال يفجر منزل عائلة مناصرة

وطن: استشهد الشاب أحمد نضال أصلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، فجر اليوم الأربعاء، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت بالمخيم، عقب التصدي للقوات المقتحمة التي قامت بتفجير منزل الشهيد محمد مناصرة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وحاصرت منزلا تمهيدا لهدمه وسط مواجهات في المخيم.

وقالت مصادر محلية إن 20 سيارة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرافة ونحو 100 جندي من جنود المشاة، اقتحمت مخيم قلنديا وحاصرت منزل الشهيد محمد مناصرة داخل المخيم تمهيدا لهدمه.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من قنابل الغاز خلال اقتحامها للمخيم.

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب إن "طواقمنا تعاملت مع إصابة رصاص حي في الفخد في قلنديا ليرتفع العدد إلى 4 إصابات نقلت جميعها إلى المستشفى".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم قلنديا في الأول من شهر آذار/مارس الماضي وأخذت قياسات منزل مناصرة تمهيدا لهدمه.

واستشهد الشاب مناصرة في 29 شباط/فبراير الماضي قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.