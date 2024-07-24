الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ويحاصر منزلا تمهيدا لتفجيره

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وحاصرت منزلا تمهيدا لتفجيره.

وقالت مصادر محلية إن عدد كبير من اليات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية اقتحمت مخيم قلنديا وحاصرت منزل الشهيد محمد مناصرة داخل المخيم تمهيدا لتفجيره.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها طفل بالرصاص الحي في الفخذ، وشاب عقب دعسه من قبل سيارة عسكرية، كما أغلقت قوات الاحتلال الشارع الواصل بين مدينتي رام الله والقدس.

وفي 21 نيسان/أبريل الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منزل الشهيد مناصرة، وسلمت قرار الهدم إلى مؤسسة "هموكيد للدفاع عن الفرد".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم قلنديا في الأول من شهر آذار/مارس الماضي وأخذت قياسات منزل مناصرة تمهيدا لهدمه.

واستشهد الشاب مناصرة في 29 شباط/فبراير الماضي قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

يتبع..