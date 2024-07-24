بدء اكتتاب عملة The Meme Games واقترابه من جمع 200,000$، فهل ستُصبح MGMES العملة الرسمية لأولمبياد 2024؟

المصدر: Meme Games 2024

خرج إلى الساحة مؤخراً مشروعٌ جديدٌ لفتَ أنظار المستثمرين في الآونة الأخيرة يحمل اسم The Meme Games (ذو الرمز MGMES)، ويتمحور المشروع حول أولمبياد باريس 2024 ولكنّه يستخدم شخصيات الصور الطريفة الشهيرة بدلاً من الرياضيين الحقيقيين، وقد شهد المشروع بالفعل إقبالاً كبيراً من قِبَل المستثمرين، وجمع اكتتاب عملته 150,000$ خلال يومٍ واحدٍ تقريباً من إطلاقه الرسمي.



اختبروا الألعاب الأولمبية بنكهة الكريبتو مع The Meme Games

وتُعَد عملة MGEMS العملة الأساسيّة لنظام The Meme Games التقني، وعند شرائها خلال الاكتتاب يُمكنكم اختيارُ أحد شخصيات عملات الميم بيبي (PEPE) أو دوج (DOGE) أو بريت (BRETT) أو توربو (TURBO) أو Dogwifhat لتمثلكم في السباق، وستحصلون على عملاتٍ إضافيةٍ بنسبة 25% في حال كسبت شخصيتكم المختارة النزال.



وأطلقت المنصة مؤخراً اكتتاب عملتها الاساسية MGMES التي يمكن شراؤها حالياً بسعر 0.00905$، ومن الجدير بالذكر أن هذا السعر سيرتفع تدريجياً مع مرور مراحل الاكتتاب وستجري الزيادة القادمة بعد 5 أيام، حيث يُعتبر الوقت الحاليّ فرصةً مناسبةً لشراء عملة MGMES بأقل سعرٍ ممكن.



يمكن شراء هذه العملات والمشاركة في السباقات قدَرَ ما ترغبون وتكرار المحاولات حتى في حال الخسارة، حيث تمنحكم المنصة احتمال 20% لربح عملاتٍ إضافيةٍ في كلّ مرةٍ تقومون بالشراء ولا يوجد حدٌّ أدنى لمبلغ الشراء، وسيسير المشروع بالتوازي مع أولمبياد باريس وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم إدراج MGMES على منصات التداول اللامركزية (DEXs) بعد نهايته في 10 أيلول/سبتمبر؛ ويؤمن العديد من المستثمرين بقدرة هذه العملة على النموّ بمقدار 100 ضعفٍ بحلول ذلك الوقت نظراً لنجاح اكتتابها المبكر.



ويستطيع المشاركون كسب المزيد من المكافآت عبر رهن عملات MGMES، وتسمح المنصة بالرهن في مرحلة الاكتتاب للحصول على نسبة ربحٍ سنويةٍ تصل إلى 1,333% (في وقت كتابة المقال). وبالتالي، فإن هذه العملة تمتلك إمكانياتٍ واعدةً للنموّ بفضل هذه المكافآت المغرية والحماس المرافق لأولمبياد 2024. وسنلقي الآن نظرةً على الأسباب التي تدفع المستثمرين للإيمان بهذا المشروع ودعمه.



اللعب أثناء الاكتتاب مع فرص عاليةٍ للربح

أضافت The Meme Games عنصر اللعب إلى اكتتابها لتوفير طريقةٍ جديدةٍ ومثيرة لشراء العملات الرقمية، حيث تسمح لكم المنصة ببدء اللعب على الفور عند شراء عملات MGMES خلافاً لمعظم اكتتابات العملات الأخرى، ويمكنكم الاختيار بين 5 شخصياتٍ شهيرة على الإنترنت (بيبي أو دوج أو بريت أو توربو أو Dogwifhat) للمشاركة في سباق 169 متر.

وتُشابه هذه التجربة ألعاب ماكينات القمار والروليت لكنّها مستوحاةٌ من الألعاب الأولمبية والصور الطريفة إلى جانب احتمالٍ أعلى للربح، وتملك كلّ شخصيةٍ نفس الفرصة للربح ما يجعل اللعبة عادلةً ومثيرةً وغير قابلةٍ للتوقع، وتسمح للاعبين بتحسين فرصة ربحهم من خلال المشاركات المتعدّدة التي يمكن تحقيقها بسهولةٍ بفضل الكلفة المنخفضة للمشاركة (شراء عملات MGMES).



سيَسيرُ الاكتتاب بالتوازي مع أولمبياد باريس 2024 وسينتهي في 8 أيلول/سبتمبر مع موعد اختتام أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما سيتم إتاحة MGMES على منصات التداول اللامركزية بعد يومين من ذلك (10 أيلول/سبتمبر).



ويجمع مشروع The Meme Games بين مرح الصور الطريفة وإثارة المراهنة وروح الألعاب الأولمبية، وتُعتبر هذه التجربة فريدةً بالنسبة للمهتمين بالكريبتو الذين أطلقوا على MGMES اسم "عملة الميم الرسمية لأولمبياد 2024".



الاستفادة من شعبية الصور الطريفة ومكافآت الرهن العالية

يتمتع مشروع The Meme Games بالعديد من الخصائص الفريدة التي تميّزه عن بقية اكتتابات الكريبتو، حيث يقدّم مكافآت رهنٍ -أعلى بكثير من الاكتتابات التقليدية- يمكنكم كسبها عن طريق حجز عملات MGMES، وتصل نسبة مكافآت الرهن السنوية حالياً إلى 1,333%، إلا أنها ستنخفض تدريجياً مع زيادة المشاركين في مجمّع الرهن، ما يعني ضرورة الإسراع للمشاركة من أجل الحصول على أكبر المكافآت.

ويمكن رهن جميع العملات التي تكسبونها من الشراء واللعب ما يعني زيادة إمكانية الربح، كما يستخدم المشروع شخصيات عملات الميم الشهيرة لخلق إحساس بالأُلفة لدى الجماهير. وقد قامت المنصة باختيار التوقيت المناسب لدخول السوق في ظل استعادة عملات الميم لشعبيتها مجدداً، حيث ارتفع سعر دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وبيبي (Pepe-PEPE) الأسبوع الماضي بمعدل 13% تقريباً لتستمر العملتان باتجاههما الصاعد لهذا العام؛ كما سجلت عملات dogwifhat (WIF) وبريت (Brett-BRETT) وتوربو (Turbo-TURBO) مكاسب أسبوعيةً وسنوية، ويأمل المشروع بالاستفادة من هذا الحماس تجاه عملات الميم من خلال جمعه لهذه الشخصيات معاً.



في ذات السياق، يمكن شراء عملات MGMES حالياً بسعر 0.00905$، ولن توجد فرصةٌ أخرى للشراء بهذا السعر المنخفض، ويوجد خياران لشراء العملة:

الشراء دون الرهن: يمكن الحصول على العملات المشتراة وتلك المكتسبة من الفوز في السباقات في يوم إطلاق العملة.



الشراء مع الرهن: يمكن الحصول على العملات المشتراة وتلك المكتسبة من الفوز في السباقات ومكافآت الرهن بعد 7 أيام من إطلاق العملة.

كذلك من الممكن شراء العملات باستخدام عملات إيثيريوم (Ethereum-ETH) وتيثر (Tether-USDT) وبينانس (Binance-BNB) والفيزا والماستر كارد، ولكن يجب استخدام بلوكتشين إيثيريوم لرهن العملات.

وتسعى المنصة لاستغلال شعبية عملات الميم إلى جانب إضافة نكهة الأولمبياد الفريدة، ويمكن متابعة أخبارها على منصات التواصل الاجتماعي مثل X (تويتر سابقاً) وتيليجرام وشراء العملات عن طريق موقع الاكتتاب الرسمي.



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