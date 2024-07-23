قوات الاحتلال تعيد اقتحام مدينة طولكرم وتحاصر منزلا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم، بعد نحو 9 ساعات من انسحابها منها.

وأفادت مراسلتنا، بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت طولكرم من محورها الغربي، باتجاه ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة، وحاصرت منزلا، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

وجابت دوريات الاحتلال شوارع العزبة وتمركزت في محيط الحاووز، مع سماع أصوات إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

وفي غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها وجرافاتها العسكرية إلى العزبة، مرورا من دوار خضوري ودوار السلام بالمدينة.

وكانت قوات الاحتلال انسحبت ظهر اليوم من مدينة طولكرم ومخيمها، بعد عدوان استمر أكثر من 15 ساعة، خلف خمسة شهداء، بينهم سيدة وابنتها، وعددا من الإصابات ودمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

يتبع...