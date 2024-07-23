طوفان الأقصى" في اليوم الـ 292.. مجازر جديدة في غزة والمقاومة تستهدف الاحتلال في خان يونس

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ292، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

يواصل جيش الاحتلال قصفه مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، في حين أفادت وزارة الصحة بارتكاب الاحتلال 8 مجازر جديدة، ليرتفع عدد ضحايا العدوان إلى 39 ألفا و90 شهيدا، و90 ألفا و147 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ميدانياً، فجّرت المقاومة آليات الاحتلال واستهدفت قواته في حي تل السلطان غربي رفح، جنوبي قطاع غزة، وأطلقت رشقات صاروخية نحو عددٍ من مستوطنات "غلاف غزة".

من جانبها، قالت كتائب القسام إنها استهدفت بقذيفة "الياسين 105" جرافة للاحتلال من نوع "دي 9" قرب مسجد الظلال شرق مدينة خان يونس، وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ292: