الأمم المتحدة: 150 ألف شخص نزحوا من خان يونس في يوم واحد

وطن: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 150 ألف شخص نزحوا من خان يونس جنوب قطاع غزة خلال يوم واحد فقط.

وأشار دوجاريك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن كل "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تقلب حياة الناس رأساً على عقب".

وأكد أن "أوامر الإخلاء" التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت قصير جدًا عن طريق إرسال منشورات قبل الهجوم "يزيد من المخاطر على حياة الناس".

وذكر دوجاريك أن 150 ألف شخص اضطروا للنزوح من خان يونس خلال أمس الاثنين فقط.

ولفت إلى أن "الناس اضطروا إلى الفرار دون أن يأخذوا أي شيء معهم"، مبيناً عدم وجود بنية تحتية في المناطق التي توجه إليها النازحون.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي أمس أوامر للمواطنين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو "المنطقة الإنسانية" المستحدثة في المواصي غربي المدينة.