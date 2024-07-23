لبيد: مهمتان أمام نتنياهو في واشنطن وللفساد حدود

وطن: حث زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لبيد اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنجاز مهمتين لا ثالث لهما خلال خطابه أمام الكونغرس الأميركي غدا الأربعاء في واشنطن، وعليه أن يعود بعده سريعا إلى "تل أبيب".

وقال لبيد، عبر منصة إكس "أمران ينبغي لنتنياهو أن يقولهما غدا في خطابه أمام الكونغرس: أولا، قبول صفقة المختطفين كاملة والتأكيد على عودتهم السريعة، وثانيا، تقديم الشكر للرئيس جو بايدن على الدعم والصداقة".

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين الكونغرس مساء الأربعاء، على أن يلتقي الرئيس بايدن الخميس.

وادعى نتنياهو، خلال لقاء مع أهالي المحتجزين لدى المقاومة، أن الشروط اللازمة لإعادة المحتجزين في غزة بدأت تنضج بسبب الضغط القوي جدا على حركة حماس، وفق بيان لمكتبه.

وتقدر "تل أبيب" وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، في حين أعلنت حركة حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات عشوائية شنتها قوات الاحتلال، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9500 أسير فلسطيني.

وتتهم المعارضة وعائلات أسرى نتنياهو بوضع عراقيل أمام مقترح اتفاق راهن، للحيلولة دون انهيار حكومته وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.

واعتبر لبيد أن "على نتنياهو أن يعود مباشرة إلى تل أبيب بعد لقاء بايدن، وألا يجد أعذارا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ميامي، فللفساد حدود".

ويقيم يائير نجل نتنياهو في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه سيحتفل بعيد ميلاده نهاية الأسبوع الجاري، وقد يحضر نتنياهو الاحتفال.

ووصل نتنياهو إلى واشنطن الاثنين، وتستمر زيارته حتى الجمعة، وهي الأولى له منذ تشكيل حكومته في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول