مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون حي الطيرة في رام الله

وطن: اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، حي الطيرة في مدينة رام الله .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف حي الطيرة، وأغلقت الطريق المؤدي إلى قرية عين قينيا وضاحية الريحان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق، اقتحمت حافلة تقل مستوطنين أطراف الحي، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المنطقة، قبل أن ينسحبوا من المكان.