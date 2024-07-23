استشهاد طفل من طولكرم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

وطن: أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الثلاثاء عن إستشهاد طفل من طولكرم متأثراً بجراحه الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل اسبوعين.

وأقر الاطباء في مستشفى رفيديا بنابلس باستشهاد الطفل سيف زياد عمير (13 عاما) من بلعا شرق طولكرم متأثرا بجراحه الحرجة برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوعين بعد اصابته خلال تواجده بلدة ميثلون بجنين.

وذكرت مصادر محلية من بلدة بلعا ، أن الطفل سيف زياد علي اعمير (13 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال في الصدر في 11 تموز/يوليو الجاري، خلال زيارته لمنزل جده في بلدة ميثلون جنوب جنين، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس لخطورة حالته، وأعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته مساء اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حينها بلدة ميثلون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استشهد خلالها الطفل

علي حسن علي ربايعة (15 عاما) من البلدة، كما أصيب الطفل اعمير وشابين وطفل آخرين.

وباستشهاد الطفل اعمير يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم اليوم الثلاثاء إلى ستة، بعد استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة وابنتها في مخيم طولكرم.