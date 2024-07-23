بالفيديو| "كمائن يبنا".. كتائب القسام تقتل وتُصيب 14 جنديا "إسرائيليا" في رفح

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن قتل وإصابة أكثر 14 جنديًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي في كمينين بمخيم يبنا للاجئين، جنوب غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، وفق فيديو بثته عبر منصتها على تيليغرام، مساء اليوم الثلاثاء: "بعد عودة مقاومينا من عقدهم القتالية، أكدوا نصب كمائن ضد جنود العدو داخل مخيم يبنا في مدينة رفح".

وأوضحت المقاطع المصورة نصيب مقاتلو القسام لكمين في نفق هجومي وتفجيره في 5 من جنود الاحتلال بعد استدراجهم ودخولهم إلى نفق المقاومة.



وأشارت "القسام" إلى أن قوة من جيش الاحتلال قوامها 9 جنود وقعت في كمين آخر نصبه "مجاهدو القسام" في منزل بمخيم يبنا وفجروه بعد دخول وتفقد القوة الإسرائيلية الراجلة للمنزل

وفي وقت سابق اليوم، أفادت كتائب القسام بأنها دكّت قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

واستهدفت، صباح اليوم، جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مسجد الظلال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.