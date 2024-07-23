"الغارديان": أستراليا تدرس فرض عقوبات على مستوطنين

وطن: أكّد مصدر رفيع المستوى في الحكومة الأسترالية، في تصريحاتٍ لصحيفة "الغارديان" البريطاينة، الثلاثاء، أنّه لا يُمكن تجاهل حكم محكمة العدل الدولية بأنّ استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي التي استولت عليها "إسرائيل" في عام 1967 "غير قانوني".

وقالت الصحيفة إنّ الحكومة الأسترالية تشعر بقلقٍ مُتزايد إزاء "النمط المقلق" لسلوك "إسرائيل"، ولم تستبعد رداً أكثر حزماً، بما في ذلك فرض عقوبات على المستوطنين.

وتأتي التصريحات الأسترالية التي نُقلت عن مصدرٍ كبير في الحكومة، والتي قال فيها المصدر إنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "لا يُمكن تجاهله"، في أعقاب حُكم شامل للمحكمة بأنّ الاحتلال "الإسرائيلي" المستمر للأراضي التي استولت عليها "إسرائيل" في عام 1967 غير قانوني.

وعلى الرغم من تأكيد "إسرائيل" أنّ الحكم "غير مُلزم قانوناً" و"أحادي الجانب بشكلٍ صارخ"، أصرّ المصدر الحكومي الأسترالي على أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يتمتع "بسلطةٍ كبيرة بموجب القانون الدولي".

وأوضح المصدر أنّ ردّ "إسرائيل" يُظهر نمطاً مثيراً للقلق، بعد رفض "الكنيست" (الإسرائيلي) حل الدولتين، وكذلك استمرار أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين، والتوسّع القياسي في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مردفاً أنّه "طالما استمرّت إسرائيل في تجاهل هذه المخاوف، فلن يكون أمام المجتمع الدولي خيارٌ سوى التحرّك".

اليابان تفرض عقوبات على مستوطنين

وفرضت اليابان عقوباتٍ على 4 مستوطنين لضلوعهم في أعمال عنف ضد مواطنين في الضفة الغربية، وفق ما أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي.

وأضاف هاياشي أن أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال: "مع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها دول مجموعة السبع وغيرها، قررت اليابان تصنيف المستوطنين الأربعة المتورطين في أعمال العنف أهدافاً لتجميد الأصول".

وتابع هاياشي أنّ بلاده "ستنفذ بانتظام إجراءات تجميد الأصول هذه، وستواصل حثّ حكومة الاحتلال بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية، بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة السبع".

وفي سياقٍ متصل، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مسؤول في حكومة الاحتلال ضالع في المداولات حول العقوبات المتوقعة، قوله إنّ "جميع الدول التي عملت في هذا الموضوع تخطط الآن لخطوات أخرى، وجولة العقوبات القريبة ستكون مؤلمة أكثر من السابقة".

ويبحث الاتحاد الأوروبي، فرض عقوباتٍ على مستوطنين يرتكبون اعتداءات متواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، ومسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن دبلوماسي أجنبي.

يأتي هذا في أعقاب توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، قراراً رئاسياً يفرض بموجبه عقوباتٍ على مستوطنين "متورّطين في أعمال عنف ضد المواطنين في الضفة الغربية.



ومع إمعان الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة منذ نحو 10 أشهر، مترافقاً مع تصعيد الاقتحامات والاعتداءات على الضفة الغربية، تتزايد عزلة هذه الحكومة دولياً، إذ علت أصوات العديد من الدول والمسؤولين ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها.

وقد تقدّمت دول، في مقدمتها جنوب أفريقيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، انضمت إليها دول أخرى لاحقاً، تتعلق بارتكاب "إسرائيل" جرائم إبادة جماعية في غزّة، كما توقفت استثمارات العديد من الدول مع شركات "إسرائيلية".



المصدر: الميادين