"ديكلاسيفايد": بريطانيا تتستر على لقطات توثّق قصف الاحتلال قافلة الإغاثة الدولية في غزة

وطن: كشف تقرير لموقع "ديكلاسيفايد" البريطاني المتخصص بالصحافة الاستقصائية، أنّ الحكومة البريطانية تتستر على لقطات صورها سلاح الجو الملكي ضمن شريط مراقبة غزّة، يصوّر منذ اليوم الذي قتلت فيه "إسرائيل" عمال الإغاثة البريطانيين، لكنها ترفض نشره خشية المطالبة به كدليل في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر التقرير أنّ وزارة الدفاع البريطانية تحتفظ بمقاطع فيديو من كاميرات تجسّس ومراقبة لغزّة، تعود لليوم الذي قتلت فيه "إسرائيل" 7 من عمال الإغاثة الدوليين، لكنها ترفض نشر الشريط.

"ديكلاسيفايد" بيّن في تقريره أنّ اللقطات تم التقاطها بواسطة طائرة مراقبة تابعة لسلاح الجو الملكي (RAF) التي أمضت ما يقارب من 5 ساعات فوق غزّة في ذلك اليوم.

وأكّد التقرير أنّه من بين القتلى في قافلة "المطبخ المركزي العالمي"، في الأول من نيسان/أبريل الماضي، 3 من قدامى المحاربين العسكريين البريطانيين، وهم: جون تشابمان، وجيمس كيربي، وجيمس "جيم" هندرسون.

وتحدّث تقرير الموقع البريطاني عن "بروز بريطانيا الآن كمصدر تجسس غير متوقع لمثل هذه اللقطات"، كاشفاً عن إرسالها أكثر من 200 رحلة تجسّس فوق غزّة بزعم مساعدة "إسرائيل" في تحديد مكان أسراها في القطاع.