مستوطنون يحرقون أشجار زيتون في بورين جنوب نابلس

وطن: أحرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أشجار زيتون في قرية بورين، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من مستوطني مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، أضرموا النار في أراضٍ زراعية جنوب قرية بورين، ما أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون.

وصعّد المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس، تسببت في استشهاد 7 مواطنين.