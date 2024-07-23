الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد عن مسيّرة "يافا".. ما أبرز مواصفاتها؟

وطن: نشر الإعلام الحربي اليمني، اليوم الثلاثاء، مشاهد عن طائرة "يافا" المسيّرة التي استهدفت "تل أبيب" قبل أيام.

وتضمن المقطع المصوّر مشاهد عن افتتاح معرض خاص بطائرة "يافا" المسيّرة وبعض مواصفاتها، وعملية إطلاق الطائرة التي قصفت هدفاً مهماً لجيش الاحتلال.

وبيّنت المشاهد المنشورة أنّ "يافا" هي طائرة بعيدة المدى متعددة المهام، تحمل رأساً حربياً شديد الانفجار، ولديها أنظمة تخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية.

كما تمّ الكشف عن أنّ الطائرة صُنعت في اليمن، وأُزيح عنها الستار في عملية "يافا" الأخيرة، عندما استهدفت منطقة يافا المحتلة، محققةً إصابة مباشرة.

واستهدفت القوات المسلحة اليمنية "تل أبيب" للمرة الأولى بمسيّرة "يافا"، فجر الجمعة الماضي، وأدّت إلى مقتل مستوطن وإصابة عشرة آخرين، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية كبيرة.

ويومها كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ العملية بطائرة مسيّرة جديدة اسمها "يافا"، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية لجيش الاحتلال، وحققت أهدافها بنجاح.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة، مؤكّدةً أنّها ستكون هدفاً أساسياً لأسلحتها، ومُشدّدةً على أنّها ستقوم "بالتركيز على استهداف جبهة جيش الاحتلال الداخلية والوصول إلى العمق".



المصدر: الميادين