سلطة النقد تطلق نظام الحوالات والمدفوعات الفوري بين البنوك والمحافظ الرقمية

وطن: أطلقت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، نظام الدفع الفوري (IBURAQ) بين البنوك والمحافظ الإلكترونية، الذي يمكن من خلاله تنفيذ الحوالات والمدفوعات بشكل فوري، بحيث يتم ترصيد المبلغ في حساب المستفيد، وإشعار الدافع خلال مدة لا تتجاوز 10 ثوان.

ويأتي إطلاق النظام، وفق بيان صادر عن سلطة النقد، ضمن إستراتيجية سلطة النقد للتحول الرقمي، بتطبيق أنظمة مدفوعات عصرية تتيح للمستخدمين مزايا سهلة وآمنة وقليلة التكلفة.

وأتاح النظام بدائل لتوقف الخدمات التقليدية، بعد تدمير البنية التحتية وانقطاع الكهرباء والاتصالات في قطاع غزة، وخروج فروع البنوك هناك عن الخدمة.

ويمثل إطلاق نظام الدفع الفوري نقطة تحول في مجال التحول الرقمي بالصناعة المصرفية في فلسطين، إذ يفتح النظام آفاقا واعدة للاستثمار في التكنولوجيا المالية، وللدفع الإلكتروني والحد من استخدام العملة النقدية في كل القطاعات، بما في ذلك التجارة وبيع التجزئة والمواصلات العامة، وتسديد الالتزامات المالية، ودفع الرسوم الحكومية وغيرها.

ويأتي إطلاق هذا النظام، بينما تعمل المنصة الرقمية (E-SADAD)، كمنصة مركزية لعرض وسداد الفواتير ورسوم الخدمات في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أتاح للمستخدمين إمكانية تسديد الفواتير بكل راحة وسهولة وأمان، بحيث أصبحت خدمات الدفع الإلكتروني متكاملة، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.