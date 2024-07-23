" بخط أحمر .. يوميات السابع من أكتوبر" بأقلام عربيّة

وطن: أصدرت دار طباق للنشر والتوزيع بالتعاون مع المكتبة الوطنية الفلسطينية كتاب "بخط أحمر ".



ويأتي الكتاب الواقع في 210 صفحة من القطع المتوسط بتأليف مشترك يضم ثلاثة وثلاثون مشاركة من الكتّاب والمبدعين العرب بحيث يمثل الكتاب وثيقة هامة ترصد شهادات وحكايات توثقها أقلام عربية هي الأبرز في المشهد الثقافي العربي، حول ما تتعرض له فلسطين من احتلال وإبادة جماعية، وقراءات في السابع من أكتوبر.





ويشارك في الكتاب كل من الكتّاب إبراهيم الدويري من موريتانيا، و إبراهيم عبد المجيد من مصر، وإبراهيم الكوني من ليبيا، وإبراهيم نصرالله من فلسطين، و أحمد المديني من المغرب، و أدهم شرقاوي من فلسطين، و أشرف قرقني من تونس، و المغيرة الهويدي من سوريا، و إنعام كجه جي من العراق، وأيمن العتوم من الأردن، و بثينة العيسى من الكويت، وبشرى خلفان من سلطنة عمان، وجامع نور احمد من الصومال، وجوخة الحارثي من سلطنة عمان، و خالد حروب من فلسطين، و زهران القاسمي من سلطنة عمان، و سعود السنعوسي من الكويت، وصالحة عبيد من الإمارات، وعامر فردان من الكويت، و عبد العزيز بركة ساكن من السودان، و عدنية شبلي من فلسطين، و علي المقري من اليمن، و المتوكل طه من فلسطين، و محسن الرملي من العراق، و محمد أحمدو من موريتانيا، و محمود شقير من فلسطين، و منصورة عز الدين من مصر، ونجوى بن شتوان من ليبيا، و هدى بركات من لبنان، و واسيني الاعرج من الجزائر، و وليد الشرفا من فلسطين، وياسين عدنان من المغرب، وقدّم للكتاب الكاتب طارق عسراوي من فلسطين.

ويمكن اعتبار الكتاب بأنه الصوت العربي غير الرسمي من سلطنة عمان إلى موريتانيا، ويأتي الكتاب ضمن مشروع يوميات غزة الذي أطلقته دار طباق للنشر والتوزيع لاصدار عدة كتب بمثابة وثائق للحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر، تهدف من خلاله إلى توثيق حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.