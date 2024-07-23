غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوبي لبنان وطائرات حربية تخترق حاجز الصوت ببيروت

وطن: شن الاحتلال غارة جوية استهدفت سيارة في بلدة شقرا جنوبي لبنان اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص واحتراق جزئي للسيارة.

كما أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام لبنانية بأن طائرات حربية إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت في أجواء العاصمة بيروت وضواحيها اليوم الثلاثاء، مما أثار حالة من التوتر وسط الأعمال القتالية الدائرة بين حزب الله وإسرائيل على الحدود.

ونقلت وكالة الأناضول أن الهجوم الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت وضواحيها وجنوب العاصمة في مناطق خلدة والحدث وعرمون والدامور والجية وإقليم الخروب، وصولا إلى كسروان ومنطقة جزين جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت الوكالة اللبنانية إن إسرائيل أطلقت قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وحلقت مسيرات إسرائيلية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل. كما أطلقت إسرائيل نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلاّم في القطاع الغربي.

وتدور المواجهات بين حزب الله و"إسرائيل" بالتوازي مع حرب قطاع غزة المستمرة منذ 9 شهور. ورغم اقتصارها إلى حد كبير على المناطق القريبة من الحدود، فإنها أثارت مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطائرات الحربية اخترقت حاجز الصوت على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضواحيها ومناطق أخرى في لبنان، مما أثار دويًا شديدًا شعر به السكان في بيروت مرتين.

كما ذكرت الوكالة أن إسرائيل أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلاّم في القطاع الغربي.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة + وكالات