الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند بلدة دار صلاح شرق بيت لحم

وطن: نصبت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية عند أحد المفترقات في بلدة دار صلاح، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند مفترق طرق منطقة قبر حلوة باتجاه الشارع الاستيطاني الموصل إلى محافظة الخليل وحاجز مزموريا العسكري.

وأضاف صلاح أن الطريق يُعتبر حلقة وصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، حيث تم إغلاقه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالسواتر الترابية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.