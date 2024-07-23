دورة تدريبية في الجامعة العربية الأمريكية حول إنعاش القلب غير ممنهج لطاقم من مستشفى الإنجيلي

وطن: نظم مركز القلب في الجامعة العربية الأمريكية دورة تدريبية حول إنعاش القلب غير الممنهج، استهدفت طاقم الأطباء والتمريض والقبالة العاملين في المستشفى الإنجيلي بنابلس، تأكيدا على تعزيز التعاون بين الجامعة والمستشفى.

افتتحت الدورة عميد كلية التمريض في الجامعة الدكتورة لبنى حرازنة بكلمة رحبت فيها بالحضور، وأوضحت أن هذه الدورة جاءت ضمن سلسلة نشاطات مجتمعية تقوم بها الكلية ومركز القلب، حيث يتم تنظيم العديد من الدورات في إنعاش القلب والرئتين والاسعافات الأولية لمؤسسات المجتمع المحلي.



وأوضحت، أن الدورة التي استهدفت طاقم مستشفى الإنجيلي ليوم واحد، يتم فيه التركيز على المهارات الأساسية في الإسعاف وإنعاش القلب والرئتين في حالة الطوارئ، باستخدام البروتوكول المعتمد من جمعية القلب الأمريكية.

يشار إلى أن كلية التمريض في الجامعة العربية الأمريكية وقسم التمريض في المستشفى الإنجيلي بينهما تعاون مشترك حيث يقوم المستشفى بتدريب طلبة الكلية في جميع الأقسام.