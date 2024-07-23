على خلفية تصنيفها "الاونروا" منظمة "ارهابية" .. الملتقي الوطني الديمقراطي يدعو الى طرد "اسرائيل" من المنظومة الدولية

وطن: رام الله – وطن: أدان الملتقي الوطني الديمقراطي تمرير كنيست الاحتلال بالقراءة الاولى قانون يصنف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) كمنظمه ارهابيه ويحظر عملها.

وقال الملتقى في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان "إسرائيل تحاول بأشكال عديده تدمير "الاونروا" كجزء من محاولاتها العدوانية لتصفية قضية اللاجئين والقضية الوطنية الفلسطينية بشكل عام.

وأضاف الملتقى إن هذه الخطوة العدوانية تستدعي خطوات عقابية ضد دولة الاحتلال، بما فيها طرد "إسرائيل" من المنظومة الدولية بسبب تعديها السافر على مؤسسة من مؤسسات المنظمة.

وقال المنتدى إن "على الجانب الفلسطيني ان يعمل جديا على طرد "إسرائيل" من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما حدث مع جنوب افريقيا خلال فتره الابارتهايد، بسبب جرائمها المستمرة وخطواتها العدوانية.