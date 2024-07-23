المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأدى المستوطنون صلوات تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى؛ عقب دخولهم بأكثر من مجموعة لباحات المسجد.

وحوَّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، بجانب بوابات الأقصى.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.