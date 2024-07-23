ريادة التغيير في مؤسسات التعليم

كتب د. محمود حسين: إن التطور والتقدم الذي يشهده العالم مؤخرا سواء كان على الصعيد الإداري التكنولوجي، المهني و التنظيمي يجعل من التغيير في المنظمات عموما وفي المنظمات التربوية على وجه الخصوص أمر حتمي في وجوده وتكراره ووجوب التعامل معه بصبغة قيادية يجعل منه أداة لتقدم وتطور المنظمة بدلا من أن يكون انتكاسه لها، " ونحن ندخل القرن الواحد والعشرين، أصبح التغيير وكيفية قيادته بنجاح من أهم المواضيع التي تشغل عقلية القيادات الإدارية وذلك لأسباب مقنعة : أن التغيير يحدث في كل مكان ، وأن سرعته في ازدياد وتعقد ، وأن مستقبل نجاح منظماتنا يعتمد على كيفية قدرة القادة على قيادة التغيير . وربما تكون القيادة والتغيير من أعظم التحديات التي تواجه المنظمات في الوقت الحاضر.

وقد يتفق اغلب الباحثين في مجال القيادة والتغيير مع في أن مهام القائد الرئيسية تحقيق التغيير وأن التغيير يتطلب قيادة الشمري ومن هذا المنطلق أصبحت قيادة التغيير من أول الأساليب ظهورا في التعامل مع التغيير داخل المؤسسات التعليمية، ونتيجة لذلك بدأت العديد من المنظمات وتقييم جميع عناصرها، ليتسنى لها تحديد موقفها من التغيرات في البيئة المحيطة بها ، وما تشهده المنظمات المشابهة لها من تطورات وتحولات وذلك لتضمن لنفسها البقاء والاستمرار والتميز في ظل المنافسة بين المنظمات على تقديم خدمات تنال رضا المستفيدين ، إن التغيير صفة حتمية في جميع المنظمات بجميع اختصاصاتها لذا تسعى تلك المنظمات بشكل دائم ومستمر لمواكبة التغيير بأقل الخسائر البشرية والمادية ، وذلك ما يميز أسلوب القيادة فيها في إدارتها وقيادتها لرحلة التغيير ، حيث الهدف الرئيس من رحلة التغيير هو الانتقال الإيجابي من الوضع الراهن إلى وضع مستقبلي أفضل ، تكون به الأخطاء الإدارية أقل وتحقيق الأهداف الواقعية بشكل متقدم تشابه مصطلح التغيير مع مصطلحات عدة منها التحسين ، التطوير ، الإنماء، الهندرة ، والتجديد ، ولكن أختلف بالهدف والطريقة، حيث التغيير يتميز بأنه يهدف إلى الانتقال من مرحلة حالية الى مرحلة مستقبلية بخطة عمل بنية على واقعية الوضع الراهن وبأهداف وعناصر ومعطيات جديدة، إن مؤسسات التعليمة ممثلة في مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة هي جزء من هذه المنظومة التي استهدفتها التغييرات المختلفة مما انعكس عليها سلبياً أحياناً إذ تبين وجود تراجع ملحوظ في أداء هذه المؤسسات مما انعكس سلباً على المستويين الاداري والتحصيلي.