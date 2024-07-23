الاحتلال يقصف مخيم طولكرم .. 5 شهداء بينهم فتاتين مع استمرار العدوان على المخيم

وطن: ذكرت مصادر محلية أن 5 مواطنين استشهدوا عقب قصف طيران الاحتلال المسير موقع في مخيم طولكرم من بينهم فتاتين، كما استشهد قائد كتائب شهداء الاقصى في مخيم طولكرم أبو عبدو، وقائد كتائب القسام في المخيم أشرف نافع.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، وذلك جراء قصف مسيرة إسرائيلية منازل في مخيم طولكرم فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر طبية أن 5 مواطنين استشهدوا عقب قصف طيران الاحتلال المسير موقع في مخيم طولكرم من بينهم فتاتين.

وأفاد الهلال الأحمر، فجر اليوم الثلاثاء، بإصابة شاب (30 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وأصيب بثلاث رصاصات في الفخذ واليد والبطن.

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال في الصدر بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته ما بين المتوسطة والخطيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن "طائرة لسلاح الجو هاجمت مسلحين خلال حملة عسكرية في منطقة طولكرم، حيث تخوض القوات اشتباكات في المنطقة".

وأعادت قوات الاحتلال اقتحام مدينة طولكرم للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، وتزامن الاقتحام مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وتشويش على شبكات الاتصالات والإنترنت.

واستهدفت مجموعة من المقاومين قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في محيط مخيم طولكرم،

وقالت كتائب القسام - كتيبة طولكرم في بيان مقتضب: "فجرنا عبوة ناسفة في جرافة D9 وأليات الاحتلال خلال تقدمها في شارع المقاطعة".

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات في المنطقة، ناجمة عن اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا حول مخيم طولكرم من كافة محاوره، ونصبت فرق القناصة في محيطه.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في محيط مخيم طولكرم، وفتشتها وحققت مع أصحابها ميدانيا.

وقامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف وتدمير واسعة للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم طولكرم، وتعمدت تدمير عدد من مركبات الفلسطينيين.