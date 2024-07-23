استشهاد الشاب جهاد شلالدة برصاص الاحتلال في بلدة سعير بالخليل

وطن: استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، في بلدة سعير، شمال شرق الخليل.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب جهاد محمد حسين شلالدة (39 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال اقتحامها البلدة، ما أدى لإصابة الشاب شلالدة بجروح خطيرة قبل أن يعلن استشهاده لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، بلدة سعير ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا من منازل المواطنين، وتخللها عمليات احتجاز واستجواب ميدانية واعتداء بالضرب، ما أدى لاندلاع مواجهات في البلدة، اطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمدمع.