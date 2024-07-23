عقوبات يابانية على مستوطنين في الضفة الغربية

وطن: ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان تتخذ ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفيما لم تذكر الهيئة عدد المستوطنين الذين يواجهون العقوبات، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في وقت سابق، أن المستوطنين المستهدفين بالعقوبات، هم: يانون ليفي، وتسفي بار يوسف، وموشيه شارفيت، وناريا بن بازي.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على تصاعد عنف وارهاب المستوطنين في الضفة الغربية في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف المتطرفة والمستمرة التي يمارسها المستعمرون في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضد الفلسطينيين.

وأكد الاتحاد على المضي قدما في إجراءات تقييدية ضد المستوطنين.

وفرض الأسبوع الماضي عقوبات على منظمة "Order 9"، وهي مجموعة من النشطاء الإسرائيليين تأسست في يناير/كانون الثاني 2024، والتي تمنع بانتظام شاحنات المساعدات الإنسانية التي توصل الغذاء والماء والوقود إلى غزة. وتشمل أعمال المنظمة مظاهرات وهجمات ضد شاحنات الغذاء وتدمير المواد الغذائية.