طوفان الأقصى" في اليوم الـ 291.. عشرات الشهداء في خان يونس وعمليات نوعية للمقاومة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ291، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 70 مواطناً وإصابة 200 في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ صباح الامس.

وكان جيش الاحتلال أعلن بدء عملية جديدة في شرق خان يونس، كما أمر النازحين بالإخلاء والتوجه نحو منطقة المواصي غربي المدينة زاعما أنها "منطقة آمنة".

ميدانيا، تواصل المقاومة في غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، مكبّدةً إياها مزيداً من الخسائر.

وبثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استهداف مقاتليها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بمدينة رفح جنوب القطاع.

وتضمنت المشاهد استهداف مدرعة النمر و3 دبابات طراز ميركافا وجارفتين، بصواريخ "الياسين 105″، بعضها كان متحركا والآخر ثابتا.

من جهتها، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون موقعي "كرم أبو سالم" و"صوفا" العسكريين، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ291: