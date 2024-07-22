اليونيسف: طفل يستشهد كل يومين في الضفة بما فيها القدس منذ أكتوبر الماضي

وطن: أعلنت منظمة الأمم المتحدة، في بيانٍ الإثنين، استشهاد 143 طفلاً في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023، أي بارتفاع بنسبة نحو 250 بالمئة مقارنةً مع الأشهر الـ9 التي سبقت بداية الحرب.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الشهور الـ9 الأولى من عام 2023، "شهدت مقتل 41 طفلاً"، لافتةً إلى أنّ "مُعدل طفل يستشهد كل يومين منذ 7 أكتوبر الماضي في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وصرحّت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، كاثرين راسل، في البيان ذاته، أن "الأطفال في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، يعيشون منذ سنوات حالةً من العنفٍ الفظيع"، مؤكدةً أنّ الوضع قد "تدهور بشدة تزامناً مع اندلاع الحرب على قطاع غزة، وتصاعد الأعمال العسكرية".

ودعت راسل إلى "وقف العنف الآن،حيثُ يتم احتجاز أطفال في طريق عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم، أو يُطلق عليهم الرصاص أثناء سيرهم في الشوارع" .

وأضافت أنّ "نصف حالات القتل وقعت في محافظات جنين وطولكرم ونابلس،حيث شهدت هذه المناطق تصاعداً في العمليات العسكرية خلال العامين الماضيين".

وقالت المنظمة إنّ "أكثر من 440 طفلاً أصيبوا بذخائر حية" بعد أكتوبر 2023، مع تصاعد عمليات الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية.

ودعت لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، من قتل وإصابات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن اعتداءات جيش الاحتلال قد خلفّت 578 شهيداً، ونحو 5 آلاف و400 جريح.

وبلغت حصيلة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة بدعم أميركي ما يزيد عن 128 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط الدمار الهائل، إضافةً إلى مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بينما يتجاهل الاحتلال قرار مجلس الأمن، وأوامر محكمة العدل الدولية، القاضية بوقف فوري للحرب والإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.





المصدر: الميادين