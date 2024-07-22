استطلاع رأي: 62% من جنود "جيش" الاحتلال يؤيدون التوقيع على صفقة أسرى

وطن: أظهر استطلاع نشرته وسائل إعلام عبرية أنّ 62% من جنود جيش الاحتلال يؤيدون التوقيع على صفقة أسرى.

وقال 61.8% من الجنود المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون التوقيع على صفقة تبادل أسرى، بينما لا يؤيد 14.4% الصفقة، في حين أن 7.6% ليس لديهم رأي في الأمر.

يأتي ذلك في وقتٍ يطالب مئات آلاف المستوطنين حكومة الاحتلال قبول صفقة الأسرى، محمّلين رئيسها بنيامين نتنياهو مسؤولية التأخر في التوصل إلى صفقة، واستعادة أبنائهم الأسرى.

وتضع حكومة الاحتلال أسراها في قطاع غزة تحت الخطر عبر غاراتها العشوائية على القطاع، بحيث كشفت إذاعة جيش الاحتلال أنّ 47 أسيراً محتجزًا، من أصل 120، في قطاع غزة، أُعلِن موتهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ تقديرات "الجيش" تشير إلى أنّ الأسيرين ألكس دانتسيغ ويغاف بوخشتاف، واللذين أُعلن موتهما في غزة، "قُتلا عبر عملية لجيش الاحتلال في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مطلع هذا العام".

وقالت معلقة الشؤون السياسية في قناة "كان" العبرية، غيلي كوهين، إنه "في نهاية مشاورات أمنية استثنائية، استمرّت 6 ساعات وتناولت مسألة الوثيقة الإسرائيلية لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، أعلن مكتب رئيس الحكومة توجه الوفد الإسرائيلي يوم الخميس لمواصلة المفاوضات".



المصدر: الميادين