(ذاكرة المخيم) مجموعة قصصية لنبيل العريني

كتب: عمر رمضان صبرة:

(ذاكرة المخيم) هي مجموعة قصصية تصنف من أدب السيرة الذاتية في السياق القصصي أو القصة القصيرة، صدرت عن وزارة الثقافة الفلسطينية عام 2020م بطبعتها الأولى مزينة بلوحة فنية للغلاف للفنانة التشكيلية المقدسية إحسان القواسمي.

المجموعة تتكون من عشرين قصة قصيرة يقعن في خمسة وتسعين صفحة، من القطع الصغيرة. كل قصة منها تعبر عن تجربة أو فكرة من واقع العيش في المخيم بين دير البلح ورفح، في وجدان المؤلف. ويذكر الكاتب القدس في إحدى قصصه، كما يعرج إلى لبنان والجزائر وسوريا ضمن سياق النص ومقتضاه، وقد كتبت هذه القصص في الفترة الزمنية ما بين عام 2000م إلى عام 2013م كنسيج ذكريات الطفولة والشبيبة للمؤلف، ونشرت عام 2020م.

وقد اشتمل الإصدار على النصوص والقصص بالتراتبية التالية:

(أدب الجدران/ جمل المحامل / لقاء السياج / يا يما في دقة ع بابنا / تكتيك الغياب / سجن النقب الصحراوي/ فت حمص / جريح انتفاضة/ موسم البكاء / المواجهة / الطعمة/ بابور الطحين / قهوة أبي غليون / أيتام الأرض / سيمفونية الحجر والرصاص/ عرس المخيم / قنبلة المخيم / أسلاك الكهرباء / امرأة من قطعتين / عودة نازح).

تعتبر القصة القصيرة إحدى أشكال الأدب التي يعبر بواسطتها الكاتب عن فكرة مكثفة أو حدث محدد، وهي أصغر من الرواية.

وكانت قد تمحورت ذاكرة المخيم حول مقارعة الإنسان الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

افتتحت بقصة (أدب الجدران).. إذ كانت الكتابة على الجدران في الانتفاضة الأولى عام 1987م هي وسيلة الإخبار والنشر من القيادة الموحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية، فتبلغ عن مواعيد الإضراب وتنعى الشهداء وتضع الشعارات المقاومة.. (إن الآلام التي عايشناها في الانتفاضة الأولى كانت قاسية، وتذكرها أشد منها قسوة، أما كتابتها فهي بمثابة الوخز بسكين في أحشاء الذاكرة) اقتباس صفحة 9.

ومن قصصه أيضا قصة (يما في دقه ع بابنا) التي كتبها بتاريخ السابع من حزيران عام 1991م وتدور حول مطارد فلسطيني وإخفاءه عن عيون الجيش الإسرائيلي الذي يطارده بالطائرة وجيب الجيش والمخابرات.. وتنكره بزي امرأة.. حتى تم اعتقاله.. وهو في هذه القصة يقدم صورة مشرقة للمرأة الفلسطينية بمقاومتها للاحتلال.

حول النص

الكاتب يكتب إسقاطات على قصته التي تتحدث عن أحداث عام 1991، من خلال حوار النص الذي يذكر بأن خطيب أخته قد خرج ضمن اتفاقية طابا في الرابع من حزيران عام 1994! صفحة 23.

وفي نص آخر (فت حمص) مذيل تاريخها بالثامن من آذار 1991م ذكر بالنص (انظر إلى حالنا الآن وطنين وحكومتين) مشيرا لما حدث بعد 2007.

إن قصة (سجن النقب الصحراوي) من القصص الأجمل في المجموعة وهي حوار بين شاب معتقل من رفح وآخر من القدس يدور بينهما حوار هو حوار بين جيلين، جيل اعتاد الاعتقال وذا تجربة نضالية، وجيل طفل عمره ستة عشر عاما اعتقل لأول مرة! ويختتم القاص قصته بهذه العبارة واصفا القدس العتيقة (في القدس يا أخي رائحة غريبة لا يمكن أن تنسبها لأحد غير الأرض والطين، في القدس تشعر أن الأنبياء جالسون على الطرقات، والملائكة تحوم في السماء، كأن في القدس يا صابر بابا يوصلك إلى الله). صفحة 36 وما بعدها.

وتتحدث القصص عامة عن حال الفلسطيني الذي يعيش في المخيم ومعاناته ومقاومته وما وصل إليه اليوم، وعن وكالة الغوث والمساعدات الإنسانية والعلاج والأمراض المزمنة التي تصيب الفلسطيني المقهور، وعن المرأة ودورها الوطني في المقاومة وتحديها للاحتلال في حوار ...

(هذا ابني يا خواجه

"ابنك!!" "إنت كلهم ابنك يا خجة!!"

" آه يخواجة كلهم ابني - الفلسطيني إلو ميت أم واليهودي إلو ميت أبو!!!!-

"ثم لحفتني بشالها الأبيض المطرز بقطوف العنب الصغيرة العنابية، وذهبت بي كالنخلة كالواثقة الشامخة -رحمها الله-)٠

ختاما.. إن المجموعة القصصية تعبر عن واقع التجربة الذاتية للكاتب، وحال جيل من أجيال فلسطين، جيل حمل الراية في الانتفاضة الأولى بما لها وما عليها، لكنها تبقىى إحدى محطات النضال الوطني والمقاومة التي كانت وستستمر رغم الإخفاقات من أجل أن البحث عن الوطن.

كأن الكاتب كان من أحفاد غسان كنفاني الذي قال

"أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟" "إنه ليس كل ما يحدث".

إن هذا النص لا يغني عن قراءة المجموعة القصصية، فهي مكتوبة بأسلوب سهل ومعبر ومترابط الأفكار وهادف المعنى.

السيرة الذاتية للكاتب

مفكر وروائي وقاص فلسطيني .

مؤسس صالون طوقان الأدبي وملتقى طوقان الفكري، الذي يعد أكبر تجمع أدبي وفكري ثقافي في فلسطين. له عدة أعمال أدبية، منها المنشورة والغير منشورة.

أعماله المنشورة:

- حكاوي ستي "مجموعة قصصية في التراث الشعبي الفلسطيني السلسلة الأولى".

- قصص من التراث الشعبي الفلسطيني" مجموعة قصصية قصيرة جدا في أدب الاطفال، وتعتبر السلسلة الثانية من حكاوي ستي".

- تسعون قصة وقصة "قصص قصيرة جدا".

- عدة قصص متنوعة في أدب الاطفال " فردية غير مجموعة".

- سائق في غزة "مجموعة قصصية".

- سلسلة ذاكرة المخيم " مجموعة قصصية في أدب السيرة الذاتية " صادر عن وزارة الثقافة الفلسطينية.

- رسائل ما بين غزة ودبي "في أدب الرسائل".

- الجد الثاني السيد هاشم بن عبد مناف "رواية"، شاركت في جائزة كتارا للرواية العربية قطر، كما شاركت في جائزة البوكر في الرواية العربية - أبو ظبي.

"عمر رمضان صبره: كاتب فلسطيني مقيم في رام الله"