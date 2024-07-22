حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية للاحتلال في موقعي الراهب والرادار
22.07.2024 08:51 PM
وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مجاهديها التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.
وظهر اليوم الإثنين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المالكية بمسيرة هجومية انقضاضية أصابت إحدى دشمه ممّا أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.
وتأتي استهدافات المقاومة الإسلامية في لبنان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الجنوبية.