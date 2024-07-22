حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية للاحتلال في موقعي الراهب والرادار

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مجاهديها التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة ‏مباشرة مما أدى الى تدميرها. ‏

وظهر اليوم الإثنين، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع المالكية بمسيرة هجومية انقضاضية أصابت ‏إحدى دشمه ممّا أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها. ‏

وتأتي استهدافات المقاومة الإسلامية في لبنان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الجنوبية.