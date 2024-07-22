المقاومة تشتبك مع قوة من جيش الاحتلال في رفح.. وتفجر جزءاً من نفق في قواته

وطن: تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، في اليوم الـ 290 من ملحمة "طوفان الأقصى" المستمرة، مكبّدةً إياها مزيداً من الخسائر.

واستهدفت كتائب القسام 3 دبابات "ميركفاه" تابعة لجيش الاحتلال وجرافة "D9" عسكرية بقذائف "الياسين 105" وعبوة "شواظ"، في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجنوب القطاع، استهدفت الكتائب دبابة "ميركافاه 4" بقذيفة "الياسين 105" وبالعمل الفدائي باستخدام عبوة "شواظ"، في حي الفرقان في تل السلطان غرب مدينة رفح.

إلى جانب ذلك، تمكّن مجاهدو القسام من تفجير جزء من نفق بقوات هندسة الاحتلال أثناء ضخّهم لغازٍ متفجر بداخله، ما أحدث انفجاراً عكسياً في اتجاه قوات الاحتلال في حي تل السلطان.

ونشرت القسام اليوم مشاهد مصورة لعمليات تصدي المقاومين لتوغلات الاحتلال في مدينة رفح، مؤكدة تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة في قواته.



كما نشرت مشاهد عن إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية من نوع "أباتشي" في سماء المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

اشتباك من مسافة صفر

وتمكن المقاومون من الاشتباك مع قوة للاحتلال داخل مبنى من مسافة صفر، وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح في حي الفرقان في تل السلطان.

وقبل ذلك، استهدف مقاومو القسام دبابةً للاحتلال من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105"، وجرافةً عسكرية للاحتلال من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في الحي نفسه.

وفي وقتٍ سابق اليوم، دكّت الكتائب، بالاشتراك مع الجبهة الشعبية، قوات الاحتلال المتوغلة شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بقذائف الهاون.

كذلك، قصفت كتائب القسام مقرّ قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

من جهتها، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون موقعي "كرم أبو سالم" و"صوفا" العسكريين، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



المصدر: الميادين