"الهلال الأحمر": خروج عيادتي معن وبني سهيلا شرق خان يونس عن الخدمة

وطن: أفادت جمعية الهلال الأحمر، مساء اليوم الاثنين، بأن عيادتي معن وبني سهيلا التابعتين لها، خرجتا عن الخدمة، بسبب وقوعهما في مناطق شرق خان يونس التي أخطرها الاحتلال بالإخلاء.

يُذكر أن قوات الاحتلال شنت غارات مكثفة اليوم على المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 49 مواطنا وإصابة أكثر من 186 آخرين، بالتزامن مع نزوح قسري في ظل أوضاع إنسانية وطبية كارثية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,006 مواطنين أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,818 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.