الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم طابقين من منزله في بيت حنينا

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن خالد الحروب، مساء اليوم الاثنين، على هدم طابقين من منزله المكون من 4 طوابق في بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وقال الحروب إنه توجه إلى المحاكم الإسرائيلية وآخرها العليا دون أي فائدة، ليعلموه بأن عليه هدم طابقين من منزله المكون من أربعة طوابق بيده.

وأضاف أن مساحة كل طابق تبلغ 500 متر مربع، وهو مخصص لتقسيمه لأربع شقق، حيث قام اليوم بهدم 1000 متر مربع كانت مخصصة لإنشاء ثماني شقق لأبنائه.

وأوضح الحروب أنه قام بإحضار منشار كبير ورافعات من أجل قص الإسمنت وإنزاله عن سطح المنزل، خشية تضرر الطوابق الأخرى.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، وإلا فإنهم سيتحملون تكاليف الهدم الباهظة في حال هدمتها آليات الاحتلال.

يُذكر أن سلطات الاحتلال، قد هدمت 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.