الاعلام العبري: أسيران قتلا بعملية للجيش في خان يونس مطلع هذا العام

وطن: كشفت إذاعة جيش الاحتلال أنّ 47 أسيراً إسرائيلياً من أصل 120 في قطاع غزة، قد أُعلِن موتهم.

كذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ تقديرات "الجيش"، تشير إلى أنّ الأسيرين ألكس دانتسيغ ويغاف بوخشتاف، اللذين أعلن عن وفاتهما في غزة، "قتلا بعملية للجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة مطلع هذا العام".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبعد نقاشٍ مع القادة الأمنيين والعسكريين، أمر بسفر وفد المفاوضات يوم الخميس إلى قطر.

وقالت معلقة الشؤون السياسية في قناة "كان"، غيلي كوهين، إنه "في نهاية مشاورات أمنية استثنائية استمرّت 6 ساعات تناولت مسألة الوثيقة الإسرائيلية لصفقة أسرى ووقف إطلاق النار، ومسائل استراتيجية أخرى، أعلن مكتب رئيس الحكومة عن توجه الوفد الإسرائيلي يوم الخميس لمواصلة المفاوضات".