"لن تبقى لكم دبابات".. حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً لقوة "ضد الدروع"

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، اليوم الاثنين، فاصلاً جديداً موجهاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يحمل عنوان "لن تبقى لكم دبابات".

وأظهر الفيديو قدرات حزب الله الصاروخية المضادة للدروع، وحمل صوت أمينه العام حسن نصرالله وهو يهدد الإسرائيلي في حال قرر الأخير التوغل إلى داخل الأراضي اللبنانية قائلاً : "إذا جاءت دباباتُكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من نقصٍ في الدبابات لأنهُ لن تبقى لكُم دبابات".

وتضمنت المشاهدُ في المقطعٍ المصور عدة استهدافاتٍ سابقة لدبابات الاحتلال في الجبهة الشمالية، بالإضافةِ إلى صور الصواريخ وقبضات الإطلاق، وبعض مشاهد لجنود حزب الله بكامل جهوزيتِهم.

وكان الأمين العام لحزب الله، خلال كلمةٍ له بمُناسبة إحياء العاشر من محرم - ذكرى عاشوراء، كان قد ذكر هذه العبارة رداً على تصريح لوزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بأنّ "الدبابة التي تخرج من معركة رفح يمكنها الوصول إلى الليطاني".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف مؤخراً، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، بأنه يعاني من نقص في الدبابات بسبب تضررها في جبهات القتال في غزة والشمال.

يُشار إلى أنّ القائد السابق لذراع البر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء في الاحتياط، يفتاح رون طال، كان قد أكد في وقتٍ سابق، أنّ الجبهة الشمالية تستنزف "إسرائيل" منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مُشدّداً على عدم جهوزيتها لفترة استنزاف طويلة كهذه.

المصدر: "الميادين"